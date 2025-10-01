Naši Portali
jeste li znali?

Stručnjakinja otkrila: Trebamo određen broj orgazama da bismo ostali zdravi!

shutterstock
01.10.2025.
u 21:21

Ovisno o godinama, ovoliko orgazama biste trebali imati.

Stručnjakinja za kinesku medicinu rekla je da bi ljudi trebali imati određenu količinu seksa kako bi spriječili "bolest" i "emocionalni stres". Nina Cheng osnivačica je The Eastern Philosophy - male tvrtke koja se fokusira na biljne lijekove - i često dijeli videozapise o tradicionalnim kineskim lijekovima za zdravlje na TikToku, piše Daily Star.  U nedavnom je isječku otkrila koliko bi seksa trebali imati s obzirom na svoje godine, a video je pregledan oko 2800 puta. "Jeste li znali da se nedovoljno seksa smatra uzrokom bolesti u tradicionalnoj kineskoj medicini?", pita ona u videu.

"Dok tradicionalna kineska medicina često naglašava potencijalne dugoročne učinke pretjerane seksualne aktivnosti, mnogi ne shvaćaju da se nedovoljno seksa također smatra uzrokom bolesti u kineskoj medicini. Kao što je primijetio pokojni liječnik tradicionalne kineske medicine, Giovanni Maciocia, 'nedovoljan seks je često uzrok bolesti slične emocionalnom stresu, posebno kod zapadnih žena'", dodaje ona.

Rekla je i da su drevni kineski liječnici vjerovali su da žene imaju veću vjerojatnost da će iskusiti veće seksualne frustracije jer su podlijegale drugačijim društvenim normama i možda se nisu osjećale da im je dopušteno seksualno se izražavati u usporedbi s muškarcima. Nina je zatim nastavila objašnjavati koliko često biste trebali doživjeti orgazam s obzirom na svoje godine.

Dakle, ako ste u 20-ima, trebali biste se seksati svaka četiri dana. U međuvremenu, oni u 30-ima trebali bi pokušati seksati se svakih osam dana. Što ste stariji, vrijeme između orgazama se udvostručuje. To znači da biste u 40-ima trebali imati seks svakih 16 dana. To ide do svakih 21 dan kada ste u 50-ima, odnosno svakih 30 dana kada ste u 60-ima.
