Radite li i vi ovu grešku s ostacima hrane? Stručnjak za sigurnost upozorava na rizik

Spremanje ostataka hrane u kućanstvu može izgledati jednostavno, ali često činimo pogreške koje mogu ugroziti njezinu svježinu i sigurnost. Nepravilan način čuvanja hrane, neprikladne posude ili ignoriranje pravilne temperature hladnjaka mogu uzrokovati brže kvarenje, razvoj bakterija i potencijalno zdravstvene probleme. Iskorištavanje ostataka hrane može biti izvrstan način za smanjenje bacanja hrane. Ako živite sami ili imate vam je raspored pun, što znači da se mučite pronaći vremena za kuhanje svaki dan, priprema obroka i kuhanje u velikim količinama također može biti dobar način da osigurate da imate spreman obrok kada dođete kući.

Ali, nakon što ste skuhali veliku količinu hrane, kako je pohraniti? Većina nas bi oklijevala staviti svježe kuhanu, vruću hranu izravno u hladnjak, ali također znamo da ne bi trebala predugo stajati na kuhinjskom pultu jer se bakterije mogu početi razvijati i učiniti hranu nesigurnom za jelo. Postoji mnogo pitanja i nedoumica o skladištenju ostataka hrane, ali jedan stručnjak za sigurnost hrane rekao je da postoje neka jednostavna pravila kojih se možete pridržavati da biste osigurali da je vaša hrana uvijek sigurna za jelo, piše Daily Express. Štoviše, objasnio je da hranu zapravo možete staviti izravno u hladnjak nakon što je skuhate, pod uvjetom da slijedite neke važne korake koji jamče da se vaša hrana može brzo ohladiti.

Savjeti su podijeljeni u videu na Instagramu koji je objavio Centar za znanost u javnom interesu (CSPI), a to je neprofitna organizacija i nadzorno tijelo u SAD-u koja ima za cilj zagovarati sigurnost hrane i prehranu. U videu, stručnjak CSPI-ja objasnio je da ako vam je ikada rečeno da stavljanje vruće hrane u hladnjak može oštetiti uređaj, to je uglavnom zastarjelo mišljenje koje ne vrijedi za moderne hladnjake. Zapravo, spremanje hrane u hladnjak čim se skuha može pomoći u sprječavanju rasta bakterija, sve dok pazite da se hrana čuva u širokoj posudi bez poklopca.

"Možete li staviti vruću hranu u hladnjak? Ako vam je rečeno da je to iz nekog razloga opasno, možete se opustiti. Neće vam pokvariti hladnjak, a zapravo će pomoći u sprječavanju rasta bakterija na vašim ostacima hrane, ako to učinite ispravno. Stari hladnjaci, poput onih prije 1970-ih, radili su tako da bi stavljanje vruće hrane unutra uzrokovalo aktiviranje kondenzatora i pojačavanje rada hladnjaka da bi se stvari ohladile, što bi moglo dovesti do kvarova. No, moderni hladnjaci održavaju konstantnu temperaturu, tako da mogu podnijeti vruću hranu", objasnio je stručnjak.

Dodao je da biste trebali biti sigurni da se vaša vruća hrana može brzo ohladiti. "Najbolje ju je pohraniti u široke, plitke posude koje nisu dublje od pet centimetara. To hranu drži izvan opasne zone, gdje bakterije mogu lako rasti", rekao je. Objasnio je da stavljanje hrane u plitku posudu i raspoređivanje u tankom sloju pomaže da se hrana brzo ohladi. Ako biste hranu stavili u hladnjak u debljem sloju, mogli biste se vratiti nekoliko dana kasnije i otkriti da je sredina još uvijek topla što nije sigurno jer bi mogla sadržavati opasne bakterije.

Također je rekao da će se hrana brže ohladiti ako se ostavi nepokrivena ili djelomično pokrivena u posudi. Nakon što se hrana potpuno ohladi, možete je potpuno pokriti. Mnogi su korisnici zahvalili stručnjaku na savjetu te su napisali da nisu znali da riskiraju opasne bakterije ostavljajući hranu izvan hladnjaka. "Ovo me potpuno zapanjilo kada sam to saznala prije nekoliko tjedana i od tada to dijelim sa svima koje znam", napisala je jedna osoba.