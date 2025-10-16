Ovaj trik neće vas koštati ni centa, a produžit će vijek trajanja vašeg krumpira za čak tri tjedna!

Jesen je sezona toplih, utješnih obroka — variva, juha i pečenja — pa nije čudo da se krumpir često nalazi u svakoj kuhinji. No, iako ga većina ljudi jednostavno ostavi na polici ili radnoj površini, kuhinje su zapravo prilično vlažna mjesta, što može ubrzati njegovo kvarenje. Prema novim smjernicama Agencije za sigurnost hrane (FSA), krumpir bi se sada trebao čuvati u hladnjaku, jer to može produžiti njegov rok trajanja i do tri tjedna.

“Prije smo savjetovali čuvanje na hladnom, suhom i tamnom mjestu, ali nova istraživanja pokazuju da skladištenje u hladnjaku može spriječiti klijanje i propadanje”, navodi FSA. Dugi niz godina stručnjaci su upozoravali da niske temperature mogu pretvoriti škrob u šećer, što bi moglo dovesti do stvaranja akrilamida — tvari povezane s povećanim rizikom od raka kada se krumpir prži ili peče na visokim temperaturama. Međutim, novo istraživanje FSA-e pokazalo je da razina akrilamida ne raste značajno ako se krumpir drži u hladnjaku.

Na službenim stranicama agencije stoji: “Ako želite smanjiti bacanje hrane, možete odabrati skladištenje krumpira u hladnjaku ili na hladnom i tamnom mjestu”. Drugim riječima, hladnjak je sigurna opcija — i uz to pomaže da krumpir dulje ostane čvrst i svjež, jer hladno i suho okruženje usporava truljenje i klijanje.

Iako će u hladnjaku trajati dulje, krumpir se može čuvati i na sobnoj temperaturi — ali pod određenim uvjetima. Važno je da bude udaljen od svjetlosti i vlage, jer sunčeva svjetlost potiče stvaranje klorofila, zbog čega krumpir može pozelenjeti, proklijati i postati otrovan za jelo. Najbolje ga je čuvati u smočnici, podrumu ili zatvorenom kuhinjskom ormariću, gdje je tamno i suho. Izbjegavajte ga držati ispod sudopera ili pokraj štednjaka, jer su ta mjesta topla i vlažna — što znači da će krumpir početi propadati u samo nekoliko dana.