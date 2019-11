Psovke mogu imati terapijski učinak, a čak 93 posto Hrvata redovito - psuje!

Uz Mađare i Talijane, Hrvati su u samom vrhu po učestalosti, žestini i raznovrsnosti psovanja. Prema istraživanju 4com-a Britanaci u jednom danu na poslu čuje u prosjeku 11 psovki od svojih kolega, prenosi Unilad. Tako Britanci na poslu u prosjeku opsuju 55 puta tjedno.

Zaista, više od jednog od 10 zaposlenika priznalo je da svakodnevno čuju više od 25 psovki na radnom mjestu, a jedan od osam kaže kako nemaju problem s psovanjem pred kolegama i šefovima.



Foto: Shutterstock



Jedan od pet radnika kaže da se trudi ne psovati u uredu, barem ne na glas. Psihoterapeut Jo Gee objašnjava: "Istraživanja kažu kako psovanje može imati i dobre strane i biti korisno jer izbacujemo iz sebe nabijene emocije. Ali nisu psovke dobre samo kada smo ljuti, tu su i razni vicevi i priče koje su zanimljivije ako ih začinimo ponekom psovkom. Također, ljudi koji otvoreno psuju u ne tako bliskom okruženju su iskreniji. Ponekad neki ljudi psuju na poslu samo kako bi skrenuli pažnju na sebe jer ipak su psovke još uvijek tabu i smatraju se uvredom. Čak i ako ih ne izgovaramo agresivno, i dalje su povezane sa negativnim emocijama i raspoloženjem."

Menadžment, a osim radnika čak više od jedne četvrtine njihovih šefova ne koči se izbaciti ljutnju iz sebe na ovaj način. Administrativna zanimanja su na drugom mjestu, najčešće zbogi gašenja kompjutora.

Najpristojnije je osoblje kateringa od kojih samo jedan posto psuje za vrijeme radnog vremena.

Istraživanja su pokazala kako u Hrvatskoj redovito psuje 93% pučanstva, što bi značilo da je psovka jedan od najčešće rabljenih govornih činova kod nas. Kod nas su psovke uglavnom vezane uz seks i spolovila. Drugi narodi nas pamte najviše po psovkama i ako znaju nešto reći na hrvatskom to su isključivo ružne riječi koje mi koristimo u svakodnevnom govoru, a to dokazuje i novi film "Last Christmas" u kojem Emilia Clark glumi Hrvaticu koja je davno odselila s ovog područja i zna samo nešto našeg jezika - to nešto su isključivo psovke.

Tako je nedavno izašla vijest da se skupina mladih ljudi iz Hrvatske zaposlila na europskom kruzeru, a nedugo nakon što su počeli raditi poslodavci su postavili upozorenje za njih, točnijeodnosno psovki koje Hrvati svakodnevno izgovaraju i određenim situacijama. Na popisu su se našli izrazi poput: sranje, pi*ku materinu i jeb*ti.