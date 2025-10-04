Psihološki test koji otkriva mnogo: Saznat ćete nešto novo o sebi, partneru i vašem seksualnom životu!

Testove osobnosti uvijek je jako zabavno raditi, jer je intrigantno otkriti kakvi ste 'stvarno' duboko u sebi. I ovaj psihološki test sa samo četiri pitanja nije ništa drugačiji. Kviz, koji se vrlo brzo ispunjava, procjenjuje vašu osobnost gledajući stvari koje vam se sviđaju i razloge zbog kojih ih volite, i "testira vašu osobnost u četiri pitanja", prema zvijezdi Made In Chelsea Jamie Laing, koja je objavila kviz na svojoj TikTok stranici @jamielaing, piše Mirror.

Test započinje pitanjem o vašoj omiljenoj životinji i zašto je volite, s Jamiejem koji navodi psa kao primjer jer je "mazan" i "vjeran". Vaš odgovor na prvo pitanje pokazuje kako se opisujete i razmišljate o sebi.

Sljedeće je pitanje o vašoj omiljenoj hrani i dva pridjeva koja je opisuju, što pokazuje kako opisujete svog partnera. Treće pitanje u testu traži vas da podijelite koja vam je omiljena boja i zašto, jer to pokazuje kako vas drugi opisuju. Na kraju, pitate se koja je vaša omiljena "vrsta vode", npr. ocean, bazen, jezero, vodopad. Vaš odgovor na posljednje pitanje opisuje vaš seksualni život.

Jamiejev video brzo je hrpu pregleda na TikToku, pri čemu su mnogi korisnici izrazili svoje iznenađenje svojim odgovorima i kako se primjenjuju na njihov stvarni život. "Moji odgovori su bili čudni. Mislim da moram ponovno naučiti što je pridjev", šalio se jedan korisnik, dok je drugi komentirao: "Nisam očekivao da ću reći 'gazirana' na pitanje o vodi". Treći korisnik TikToka rekao je: "Nisam impresioniran svojim četvrtim pitanjem, bazenom, jer je siguran i čist", dok su mnogi drugi odgovorili sličnim odgovorima uz smijeh.

Ovakvi testovi naravno nisu ozbiljni psihološki alati, ali su zabavan način makar površne introspekcije koji će vas uz malo smijeha potaknuti da razmišljate o sebi.