Uhvaćeni zajedno! Najseksi glumica današnjice više ne skriva vezu sa 16 godina starijim glazbenim moćnikom

Najnoviji i najneočekivaniji holivudski par, Sydney Sweeney i Scooter Braun, više ne ostavljaju prostora za nagađanja. Iako službene potvrde s njihove strane još uvijek nema, njihova posljednja zajednička večera u popularnom talijanskom restoranu Jon & Vinny's u Los Angelesu doživljena je kao tiha potvrda romanse o kojoj se šuška već mjesecima. Par je viđen kako se smije i uživa u opuštenoj atmosferi, a iako su im se za stolom pridružili i prijatelji, svjedoci tvrde da je kemija između glumice i glazbenog mogula bila i više nego očita. Za izlazak je Sweeney odabrala ležernu, ali efektnu kombinaciju tamnog topa, minice koja je istaknula njezine noge i visokih čizama. Braun se odlučio za opušteniji izgled u bijeloj majici dugih rukava i crnim naočalama. Nakon večere, par je zajedno napustio restoran u crnom terencu, a Braun je, kako navode očevici, pokazao svoju kavalirsku stranu otvorivši glumici vrata automobila.

Ovaj izlazak samo je posljednji u nizu događaja koji su potaknuli glasine o njihovoj vezi. Sve je započelo još u lipnju, na raskošnom vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez u talijanskom Positanu, gdje su se, prema tvrdnjama upućenih, prvi put i povezali. "Syd je bila zaintrigirana – Scooter je pravi šarmer. Samouvjeren je, ali istovremeno sladak i vrlo pažljiv", otkrio je tada izvor za magazin PEOPLE. Nedugo nakon toga, viđeni su kako s prijateljima, među kojima su bili Karlie Kloss, Tom Brady i Orlando Bloom, istražuju Veneciju, a zajedno su proveli i Praznik rada na jezeru Tahoe. Iako se vjenčanje u Italiji smatra njihovim "službenim" početkom, jedan stariji video s TikToka, snimljen još u travnju, prikazuje ih u razgovoru tijekom nastupa Lane Del Rey na Coachelli, što sugerira da je njihova priča možda započela i ranije nego što se mislilo.

Dok par mudro šuti, izvori bliski njima mnogo su rječitiji. Jedan obožavatelj je za profil DeuxMoi izjavio kako su "1000% u vezi", dodavši da su izmjenjivali nježnosti prije nego što su se premjestili na suprotne strane stola tijekom večere. Drugi izvor je za Page Six ranije ovog mjeseca otkrio kako je Braun postao "opsjednut" zvijezdom serije "Euforija" te da ju "agresivno osvaja", vodeći je na spoj za spojem. Čini se da je njegova upornost urodila plodom, s obzirom na to da je Sydney s njim proslavila i svoj 28. rođendan 12. rujna. "Odlično se provela slaveći rođendan s njim. Zabavlja se sa Scooterom i uživa izlaziti s njim. Lako je biti u njegovom društvu i on je intrigantan tip", potvrdio je izvor blizak glumici.

Ova romansa za oboje dolazi nakon završetka dugogodišnjih veza. Sweeney je u ožujku prekinula sedmogodišnje zaruke s Jonathanom Davinom, navodeći "velike probleme" kao razlog. Nakon prekida, posvetila se sebi i karijeri. "Učim puno o sebi, provodim više vremena s prijateljima i obožavam to", izjavila je u svibnju za The Sunday Times. S druge strane, Braun je svoj razvod od Yael Cohen, s kojom ima troje djece – sinove Jaggera (10) i Levija (8) te kćer Hart (6) – finalizirao 2022. godine nakon sedam godina braka. Njihov prekid bio je izuzetno težak za moćnog menadžera koji je stvorio karijere zvijezda poput Justina Biebera i Ariane Grande.

U iskrenom gostovanju u podcastu "The Diary Of A CEO", Braun je priznao da ga je kraj braka doveo na vrlo mračno mjesto. Otkrio je da se borio s teškim mislima i da je u jednom trenutku čak imao i suicidalne primisli. "Nisam mogao kontrolirati situaciju. Više neću biti ta savršena slika koju sam predstavljao svijetu", podijelio je tada, no dodao je i optimističnu notu za budućnost. "Tko god me sljedeći dobije, bit će mu to prava poslastica, jer sam sada bolja verzija sebe nego što sam bio prije", samouvjereno je izjavio. Čini se da je ta "sljedeća" osoba upravo Sydney Sweeney, koja je, prema riječima upućenih, pala na njegov šarm i samopouzdanje, unatoč tome što on "nije baš njezin tip".

Ipak, izvori bliski glumici naglašavaju kako ona, unatoč tome što uživa u Braunovoj pažnji, trenutno nije u potrazi za ozbiljnom vezom. Njezin fokus je čvrsto usmjeren na karijeru koja je u strelovitom usponu. "Jasno je postavila svoje ciljeve za ovu godinu – sve se vrti oko njezine karijere. Ambiciozna je i vrlo fokusirana. Želi maksimalno iskoristiti svaku poslovnu priliku koja joj se pruži", rekao je jedan izvor. Sweeney je iznimno zaposlena, s nadolazećim filmskim projektima koji uključuju boksačku biografiju "Christy" i triler "The Housemaid".