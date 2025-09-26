Evo zašto muškarci gube seksualni nagon – i što mogu učiniti u vezi s tim

Često su naše seksualne želje ono što nam stvara najveće izazove. Mnogi parovi imaju različite razine želja. To nije nužno odraz njihove ljubavi ili privlačnosti jedno prema drugom. Libido će također često varirati tijekom vašeg života. Može se promijeniti za vas oboje u različito vrijeme. Međutim, kada dođe do iznenadnih ili drastičnih promjena, vrijedi istražiti koji su uzroci u pozadini, piše New York Post.

Dok su razlike u seksualnoj želji izazovne u bilo kojoj vezi, posebno je izazovno kada muškarci izgube libido. Kad muškarci izgube interes za seks, to može dovesti u pitanje njihov osjećaj muškosti i vlastite vrijednosti, što dovodi do osjećaja srama i bespomoćnosti. To također može biti teško za njihovu partnericu, jer razbija stereotip da su muškarci uvijek jako zainteresirani za seks. Kao partner, možete se osjećati neprivlačno i neželjeno.

Još jednom, znajte da to nije nužno odraz vaše privlačnosti ili ljubavi vašeg partnera prema vama. Ne radi se o kompromisu oko količine seksa koji imate, već o zajedničkom radu kako biste se oboje osjećali shvaćenima, voljenima i željenima. Zajednički rad na tome nije jednostavno putovanje, ali postoje koraci koji mogu pomoći.

1. Suosjećajte jedno s drugim: Bilo da je to izrečeno ili ne, vjerojatno se oboje na neki način borite s tim. Obje vaše perspektive su valjane i vaši su osjećaji stvarni. Pokušavajući vidjeti međusobnu perspektivu i suosjećati jedno s drugim pomoći će vam da radite kao tim na tome i održite jak odnos.

2. Shvatite što bi moglo utjecati na seksualnu želju: Kada ne razumijemo zašto je došlo do promjene, možemo se osjećati zbunjeno i bespomoćno. Seksualna želja za mnoge ljude je 'osjetljiva'. To znači da reagira na različite čimbenike koji se događaju oko njih. Ti čimbenici mogu biti fizički/biološki, emocionalno/psihološki ili okolišni/odnosni.

Počnimo s pokušajem da shvatimo što se događa s vašim partnerom, a dovelo je do njegovog niskog libida. Uobičajeni razlozi zbog kojih muškarci gube libido:

Stres

Depresija

Zdravstveni problemi

Nuspojave lijekova

Anksioznost zbog izvedbe

Nezadovoljstvo vezom

Erektilni izazovi

Hormonalni problemi

Muškarcima je često izazovno govoriti o borbama s kojima se suočavaju. Znate li događa li se nešto s vašim partnerom što je moglo utjecati na njegovu želju? Također bi moglo biti vrijedno da vaš partner posjeti pouzdanog i empatičnog liječnika kako bi razgovarali o mogućim fizičkim ili psihičkim uzrocima.

3. Poduzmite korake kako biste zadovoljili svoje potrebe za intimnošću izvan seksa: Snažna veza važan je temelj za izgradnju seksualne želje. Istraživanja nam također pokazuju da je snažna povezanost, u kojoj se oba partnera osjećaju voljeno, pouzdano, sigurno i razigrano jedno s drugim, jedan od najvažnijih čimbenika za dobar seks na duge staze. Pokazujete li još uvijek ljubav i privrženost jedno drugome? Zabavljate li se i jeste li razigrani zajedno? Vodite li važne razgovore i pokazujete li jedno drugome da ste emocionalno sigurni?

4. Poduzmite korake za ponovno uspostavljanje seksualne intimnosti na načine koji će biti dobri za vas oboje: U dugotrajnim vezama, seksualna intimnost se ne događa uvijek sama od sebe. Najsretnijim parovima u spavaćoj sobi seks je prioritet i poduzimaju praktične korake kako bi taj dio svoje veze održali zajedno. Možda ćete morati razgovarati o tome koje praktične radnje možete poduzeti, kao što je planiranje vremena za intimnost kada partner nije umoran ili raditi stvari koje će najvjerojatnije potaknuti njegovu želju.

