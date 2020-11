Prošećite se bajkom

Ako ste mlađi od 50, velika je vjerojatnost da se bili na školskom izletu u dvorcu Trakošćan. No mala je vjerojatnost da ste tada stigli proći sve staze oko dvorca grofa Draškovića. Okolica je promišljeno oblikovana kao tipičan primjer romantičarskog perivoja iz sredine 19. stoljeća, a očuvan je u gotovo izvornom obliku. Stoljećima tu spontano rastu hrast kitnjak i grab, a naknadno su unesene brojne druge vrste stabala i grmlja, pa i egzotične vrste. Umjetno jezero je dugo 1,5 kilometara, prostire se na oko 17 hektara, a duboko je oko dva i pol metra.

Pune ga potoci koji se slijevaju s okolnih brjegova, a jedan od tih potoka je Čemernica.

Ako zimi baš zazimi, jezero se zaledi, stvarajući prizor iz bajke, iako je i ovako, nezaleđeno, dovoljno bajkovito, posebno kad na brijegu ugledate dvorac iz 13. stoljeća. Uz jezero su uređene pješačke staze. Poučna staza “Put vila” koja pruža uvid u prirodne vrijednosti park-šume Trakošćan i okolnog područja, duga je oko pet kilometara. Usput se mogu razgledati 20 poučnih točaka, a tzv. ribarska kućica uređena je kao info-točka.

Zanimalo nas je zašto je poučna staza, koja se može proći za 80 minuta laganog hoda (i utrošenih 1000 kalorija) nazvana po vilama. Objasnili su da se tijekom šetnje mogu vidjeti brojni lijepi detalji, poput kapljice rose na travki, sunčeve zrake koja pada na krošnju ili neobičan cvijet. Tko kaže, pitaju, da to nisu djela vila? Čija god to djela bila, šetnja parkom oko dvorca prekrasno je iskustvo.

Za planinare blizu je, na oko četiri kilometra udaljenosti, Ravna gora koja se prostire na 13 kilometara dužine. Iz Zagreba se može autocestom do izlaza Trakošćan kod Macelja, a iz smjera Varaždina cestom kroz Lepoglavu. Prva markacija je na ulazu u šumu od hotela Trakošćan. Penje se sat vremena do sela Vrbanići, pa dalje do Kotarščaka u kojem je križanje putova za nekoliko varijanti prema vrhu Ravne gore. Lijevo put vodi prema Paskovoj kleti, zaselku Šveci i Velikim pećinama, a desno u najkraću varijantu puta preko Meljana, preko Filićeva doma. Ruta preko Velikih pećina je najatraktivnija. I najteža. Planinari iz PD-a Ravna gora kažu da je najljepše kombinirati, pa jednu varijantu iskoristiti za uspon, a drugu za silazak. Vrh Ravne gore je na oko 690 metara nadmorske visine, i na njemu je vidikovac u obliku piramide.

Poučna staza može se proći za 80 minuta laganog hoda

Foto: M. JURINEC, M. TOPOLOVEC, G. ŽUĆKO/PIXSELL

Borut Pahor i Jadranka Kosor svojevremeno su u ovom zdanju tražili politička rješenja za Hrvatsku i Sloveniju

Foto: M. JURINEC, M. TOPOLOVEC, G. ŽUĆKO/PIXSELL

Brojni su povijesni eksponati u samom dvorcu koji je od 1954. godine organiziran i djeluje kao muzej

Foto: M. JURINEC, M. TOPOLOVEC, G. ŽUĆKO/PIXSELL

Prvi poznati vlasnici dvorca bili su grofovi Celjski. Od ove ga obitelji preuzimaju Draškovići, koji ovdje obitavaju sve do 1944.