Pročitala je više od 500 knjiga o psihologiji pa zaključila: 'Ovo je 10 savjeta za sretniji život'

Sreća je uvelike individualno iskustvo. Ipak, postoji nekoliko univerzalnih smjernica i navika koje istraživanja i stručnjaci prepoznaju kao korisne za povećanje zadovoljstva i kvalitete života. Psihologinja, koja je proučila više od 500 knjiga, podijelila je svojih 10 bitnih savjeta za napredak, pronalaženje sreće i bolje razumijevanje vlastitih emocija. Millie Hardie redovito dijeli savjete na svojem TikTok profilu da bi svoje prakse učinila pristupačnijima drugima.

Često objavljuje videozapise u kojima sažima ono što je desetljećima učila u kratak i lako probavljiv sadržaj, što je pomoglo tisućama ljudi diljem svijeta. Objavila je video u kojem je otkrila da je proučila više od 500 knjiga o psihologiji te je odlučila podijeliti svojih top 10 savjeta o praksama za koje zna da su učinkovite, piše Daily Express. "Dajte mi 60 sekundi i reći ću vam što zapravo djeluje", rekla je u videu.

U prvom savjetu naglasila je važnost primjećivanja vlastitih misli, no dodala je da im zapravo ne morate vjerovati. Drugi savjet pomaže u smanjenju moći koju emocije imaju nad vama. "Imenujte svoje emocije jer one gube moć kada ih se vidi. Treće, djelujte prema svojim vrijednostima, a ne prema raspoloženju. Četvrto, ljubaznost prema sebi mijenja vašu biologiju", objasnila je.

Peto pravilo je da granice uče ljude kako da se ponašaju prema vama. "Šesto pravilo glasi da ne trebate više motivacije jer je stvara djelovanje", rekla je u videu. Sedmi savjet stručnjakinje istaknuo je kako prizemljenje tijela pomaže u smirivanju uma.

@pocket.psychologist Here's What Actually Works I've read over 500 psychology books and here's what actually works. 1️⃣ Notice your thoughts … you don't have to believe them 2️⃣ Name your emotions … they lose power when they're seen 3️⃣ Act on your values, not your mood 4️⃣ Kindness to yourself changes your biology 5️⃣ Boundaries teach people how to treat you 6️⃣ You don't need motivation … action creates it 7️⃣ Grounding your body calms your mind 8️⃣ The story you tell yourself is your reality 9️⃣ Understanding your brain is the start of healing 🔟 Acceptance isn't giving up, it's moving forward After 500 books, that's the truth. Simple. Human. Repeatable. And it works.

"Osmi savjet je i moj omiljeni, a to je da je priča koju pričate sebi je vaša stvarnost. Deveto, razumijevanje vašeg mozga je vaša najveća supermoć i to je početak iscjeljenja. I deseto, prihvaćanje nije odustajanje, to je kretanje naprijed. To je istina – jednostavno, ljudski, ponovljivo i djeluje", zaključila je Hardie.