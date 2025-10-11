Kako vi stavljate WC papir? Psihologinja tvrdi da način 'vješanja' može otkriti vašu osobnost

Postoji česta i zabavna debata među ljudima o tome kako se pravilno stavlja toaletni papir, s papirnatim listovima okrenutima prema naprijed ili prema zidu. Iako se mnogima čini da je to samo stvar osobnih navika, psiholozi i istraživanja sugeriraju da način na koji vješamo papir može otkriti nešto više o našoj osobnosti i preferencijama. Ta rasprava vodi se od 1891. godine kada je Seth Wheeler patentirao taj osnovni predmet. Prema Wheeleru, postoji ispravan način vješanja, a smatra se čak i više higijenskom metodom, piše Mirror. To je potaknulo korisnika Reddita da napiše objavu: "Koji je ispravan način stavljanja role toaletnog papira držač? Mislio sam da je pretjerano očito". "Zanimljivo je da je njegova patentna ilustracija prikazivala rolu kako visi. Postoji nekoliko mogućih objašnjenja zašto je Wheeler možda preferirao tu opciju. Jedna mogućnost je da je vjerovao da je to više higijenski. Kada se rola toaletnog papira objesi, tada je manja vjerojatnost da će dodirnuti zid ili ormarić, što može sadržavati klice. Osim toga, lakše je uhvatiti labavi kraj toaletnog papira kada visi", stoji u objavi na Reelu.

Neki su mislili da je Wheeler jednostavno mislio da tako izgleda bolje te da je stoga odlučio da bi toaletni papir trebao visjeti "preko" jer to izgleda elegantnije i sofisticiranije. Mnogi korisnici su se javili ispod objave na Redditu da bi podijelili svoja mišljenja. "Ja stavim papir odozdo da bih ga mogao držati i povlačiti istom rukom", napisao je jedan korisnik. "Odozdo je čudno, gotovo jednako loše kao biti ljevak", dodao je drugi. "Ne vidim niti sam čuo za ikakve prednosti stavljanja odozdo. Obično se kod nas događa iz lijenosti kad se mijenja nova rola toaletnog papira", primijetio je treći.

No, dr. Gilda Carle je objasnila da način na koji vješate role toaletnog papira otkriva "tajnu" o vašoj cjelokupnoj osobnosti. "Prema njezinoj studiji, oni koji vješaju papir 'preko' imaju tendenciju biti dominantniji, dok su korisnici koji biraju 'ispod' opušteniji", objašnjeno je u objavi. Njezina studija otkrila je da ljudi koji vješaju toaletni papir 'preko' imaju veću vjerojatnost da budu osobnosti tipa A, što znači da su ambiciozni, organizirani i motivirani. Također mogu biti asertivniji i preuzimati odgovornost.

"S druge strane, ljudi koji vješaju toaletni papir 'ispod' imaju veću vjerojatnost da budu osobnosti tipa B, što znači da su opušteniji, lakši i fleksibilniji. Također mogu biti kooperativnije i timski orijentiranije osobe", stoji u njezinoj studiji.