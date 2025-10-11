Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
zanimljivo!

Kako vi stavljate WC papir? Psihologinja tvrdi da način 'vješanja' može otkriti vašu osobnost

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
11.10.2025.
u 13:00

Rasprava o tome kako se pravilno stavlja toaletni papir vodi se od 1891. godine kada je Seth Wheeler patentirao taj osnovni predmet

Postoji česta i zabavna debata među ljudima o tome kako se pravilno stavlja toaletni papir, s papirnatim listovima okrenutima prema naprijed ili prema zidu. Iako se mnogima čini da je to samo stvar osobnih navika, psiholozi i istraživanja sugeriraju da način na koji vješamo papir može otkriti nešto više o našoj osobnosti i preferencijama. Ta rasprava vodi se od 1891. godine kada je Seth Wheeler patentirao taj osnovni predmet. Prema Wheeleru, postoji ispravan način vješanja, a smatra se čak i više higijenskom metodom, piše Mirror.

To je potaknulo korisnika Reddita da napiše objavu: "Koji je ispravan način stavljanja role toaletnog papira držač? Mislio sam da je pretjerano očito". "Zanimljivo je da je njegova patentna ilustracija prikazivala rolu kako visi. Postoji nekoliko mogućih objašnjenja zašto je Wheeler možda preferirao tu opciju. Jedna mogućnost je da je vjerovao da je to više higijenski. Kada se rola toaletnog papira objesi, tada je manja vjerojatnost da će dodirnuti zid ili ormarić, što može sadržavati klice. Osim toga, lakše je uhvatiti labavi kraj toaletnog papira kada visi", stoji u objavi na Reelu.

Neki su mislili da je Wheeler jednostavno mislio da tako izgleda bolje te da je stoga odlučio da bi toaletni papir trebao visjeti "preko" jer to izgleda elegantnije i sofisticiranije. Mnogi korisnici su se javili ispod objave na Redditu da bi podijelili svoja mišljenja. "Ja stavim papir odozdo da bih ga mogao držati i povlačiti istom rukom", napisao je jedan korisnik. "Odozdo je čudno, gotovo jednako loše kao biti ljevak", dodao je drugi. "Ne vidim niti sam čuo za ikakve prednosti stavljanja odozdo. Obično se kod nas događa iz lijenosti kad se mijenja nova rola toaletnog papira", primijetio je treći.

No, dr. Gilda Carle je objasnila da način na koji vješate role toaletnog papira otkriva "tajnu" o vašoj cjelokupnoj osobnosti. "Prema njezinoj studiji, oni koji vješaju papir 'preko' imaju tendenciju biti dominantniji, dok su korisnici koji biraju 'ispod' opušteniji", objašnjeno je u objavi. Njezina studija otkrila je da ljudi koji vješaju toaletni papir 'preko' imaju veću vjerojatnost da budu osobnosti tipa A, što znači da su ambiciozni, organizirani i motivirani. Također mogu biti asertivniji i preuzimati odgovornost.

"S druge strane, ljudi koji vješaju toaletni papir 'ispod' imaju veću vjerojatnost da budu osobnosti tipa B, što znači da su opušteniji, lakši i fleksibilniji. Također mogu biti kooperativnije i timski orijentiranije osobe", stoji u njezinoj studiji. 

Ključne riječi
osobnost psihologinja debata wc papir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još