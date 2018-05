Prednosti trčanja na traci i u prirodi

Svako vježbanje diže raspoloženje. Od tmurnog osjećaja nevažnosti do stanja potpune sreće dijele vas samo te minute aktivnosti. Nekima je draže provesti dan u planinama, drugima u vodi, trećima u teretani…. A neki vole trčanje.

Trčanje je rekreativni sport koji ne uključuje nužno skupu opremu, a izrazito je učinkovit. Potrebno je uložiti u dobar par tenisica, a sva ostala oprema ionako je više namijenjena profesionalnim trkačima nego početnicima ili rekreativcima. Ono što je dobro kod trčanja, osim niskih ulaganja, jest i brzo postizanje rezultata. Iako je upravo gubitak težine najčešći razlog za trčanje i vježbanje općenito, ipak postoje i dodatne prednosti koje dolaze kao sretna okolnost. Trčanje potiče cirkulaciju čime direktno utječemo na zdravi kardiovaskularni sustav i tako smanjujemo mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka i moždanih i srčanih udara, odlično djeluje kao prevencija dijabetesa i povećava imunitet. Trčanje pomaže kod prevencije nastanka raka, regenerira stanice i povećava lučenje serotonina, hormona sreće.

Jednom kada odlučite da je trčanje vaša aktivnost, možete odabrati trčanje u prirodi ili u zatvorenom. Trčanje u prirodi, po mekanoj neravnoj podlozi tjera tijelo na bolju komunikaciju mozga i mišića što je prednost pred trčanjem na traci kada možete uključiti autopilota.

Foto: Promo

Iako trčanje u prirodi ima svojih prednosti koje nadaleko mogu pobiti trčanje na traci, ipak tu trebate računati s različitim uvjetima na koje ne možete utjecati. Od lošeg vremena, raznih buba i komaraca, do nemogućnosti da fizički i odete u prirodu jer vam pauza na poslu traje maksimalno sat vremena. Za takve slučajeve, zatvoreni prostor može biti spas za održati kondiciju ili samo izbaciti stres u pauzi za ručak. Dakle, ima i traka svojih prednosti.

Osnovna razlika između trčanja u prirodi i trčanja na traci je otpor zraka. Iako traka ne pruža otpor, to se lako može kompenzirati postavljanjem nagiba na 1% čime se dobiva isti efekt. Slijedeća vrlo bitna razlika je da trčanjem na traci održavate konstantni ritam, nema promjene brzine, odmora, ili promjene smjera pa je potrebno naviknuti se. Ovisno o vrsti trake, ona pruža razne mogućnosti koje su definirane u programima same sprave. Zamolite trenera u fitnessu u kojem ste se našli da vam pomogne odgonetnuti sve mogućnosti koje traka pruža. Jedna od nepobitnih prednosti trake za trčanje je svakako što mekana podloga amortizira udarce i vaši zglobovi manje trpe nego pri trčanju na tvrdim podlogama.

Foto: Promo

Za rekreativne početnike je svakako preporuka da krenu sa trčanjem na traci. Naše je tijelo savršeni stroj koji se privikava na sve uvjete u koje ga stavimo, no trčanje na traci je kudikamo lakše od trčanja u prirodi. Idealno je ako možete odabrati neki veći fitness u svojoj blizini jer takvi fitnessi, osim po kvaliteti programama koje pružaju, najčešće imaju više traka i cardio sprava koje možete koristiti. No, traka ima i dodatnih prednosti: možete vježbati u dvoje, traka do trake, početno brzo hodanje ili lagano trčanje uz društvo što će vas dodatno motivirati. A najviše plus bodova skakako traka dobiva u odnosu na trčanje vani kada krenu nesnosne vrućine, jesenje kiše, ili pak temperature u minusu. A da ne pričamo o bubama, komarcima i šumskim životinjicama… Dakle, trčanje na traci je (skoro) isto kao i trčanje u prirodi. Samo bez buba!

No, kako stručnjaci i preporučuju, najbolje je kombinirati različite podloge. Bez obzira pripremate li maraton ili trčite samo do prve pive, najbolje je kombinacijom podloga izbjeći ozbiljne ozljede jer na taj način mijenjamo područja opterećenosti tijela. Osobito je bitno pri prvom posjetu fitnessu zamoliti trenera da vam pomogne namjestiti traku i uputi vas u sve potrebno kako bi ju mogli kasnije i sami koristiti.

