Ljubimca često ostavljate samog? Evo kako možete smanjiti separacijsku anksioznost

Separacijska anksioznost kod pasa česti je problem s kojim se suočavaju mnogi vlasnici, osobito kada ljubimac ostaje sam kod kuće. Psi su društvena bića i snažno se vežu uz svoje vlasnike, pa razdvajanje može izazvati stres, tjeskobu i neželjena ponašanja poput lajanja, uništavanja predmeta ili obavljanja nužde u zatvorenom prostoru. Zato je jedan veterinar podijelio savjete o tome kako pomaže svom psu da se osjeća manje tjeskobno kada on nije kod kuće i kako se najbolje nositi s tim.

Istraživanja pokazuju da se 8 od 10 pasa teško nosi s anksioznošću kada su ostavljeni sami. Ipak, polovica neće pokazivati ​​nikakve očite znakove pa vlasnicima to može biti lako propustiti, izvijestilo je Kraljevsko društvo za sprječavanje okrutnosti prema životinjama (RSPCA). Najčešći znakovi ponašanja povezanih s odvajanjem kod pasa su destruktivno ponašanje, zavijanje, lajanje ili cviljenje i pretjerano uzbuđenje kada se vlasnik vrati. Neka rjeđa ponašanja mogu uključivati ​​i nejedenje, ponavljajuće ponašanje, poput hodanja u krug ili lajanja, i dahtanje. Srećom, postoje načini kako možete pomoći svom ljubimcu da se osjeća mirnije kada je ostavljen sam, piše Daily Express.

Veterinar Amir Anwary podijelio je u videu na TikToku svoje savjete. "Općenito, kada napustimo svoj dom, tada je to obično najgori dio dana naših ljubimaca. Vole biti u našoj blizini, vole nas, a kad nas nema, to im se uglavnom ne sviđa", objasnio je. Dodao je da se pas rastuži svaki put kada napustite dom. Ako ponavljate istu rutinu prije izlaska, primjerice uvijek se na isti način opraštate od psa ili uvijek na isti način obuvate cipele, kod njega se počinju gomilati tuga i anksioznost još prije nego što ste uopće izašli iz kuće.

"Ono što to čini još gorim jest to što ste, kada se vratite kući, iznimno uzbuđeni", rekao je Anwary te je dodao da ljudi tada svom psu često daju puno više energije nego što to inače čine tijekom dana. To znači da je najbolji dio dana vašeg psa kada se vratite kući s tom sretnom energijom nakon što se satima niste vidjeli. No, to vaš odlazak čini još težim za vašeg ljubimca jer taj srednji dio postaje "psihološka tortura", objasnio je veterinar.

Da bi pomogao svom psu da se osjeća bolje i manje tjeskobno kada on nije kod kuće, Anwary je objasnio da je počeo mijenjati svoju rutinu kada odlazi od kuće. Rekao je da bi obično rekao svom psu da "ostane" da bi ga spriječio da izlazi s njim. No, to je rezultiralo time da se štene osjeća tjeskobno kad god bi se ta naredba koristila. Zbog toga je prestao koristiti tu naredbu i pazio je da ukloni sve druge okidače za svoje štene da bi ga učinio manje tjeskobnim.

Kada se kasnije vratite kući, veterinar je savjetovao da "izbacite" emocije i da se ne ponašate uzbuđeno ili da imate puno energije za svoje štene da bi ono prestalo povezivati ​​vaš dolazak kući sa sretnim uzbuđenjem kojem se raduje. Umjesto toga, Anwary je rekao da budete energičniji i sretniji sa svojim psom tijekom dana da ne bi povezao tu energiju samo s vašim dolaskom kući.