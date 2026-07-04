Na ovom testu od tri pitanja na Yaleu i Harvardu mnogi padaju – čak ni iznimna inteligencija nije jamstvo da ćete ga riješiti

Test kognitivne refleksije, poznat i kao najkraći test inteligencije na svijetu, osmišljen je kako bi procijenio sklonost pojedinca da umjesto brze, instinktivne reakcije koristi sporiji, analitički i deliberativni način razmišljanja. Temelji se na teoriji dvojnog procesa, koju je popularizirao nobelovac Daniel Kahneman, a koja razlikuje dva sustava mišljenja. Sustav 1 radi automatski i brzo, s malo ili nimalo napora, dok je Sustav 2 zadužen za svjesne mentalne aktivnosti koje zahtijevaju napor, poput složenih izračuna. Pitanja u CRT-u namjerno su formulirana tako da "namame" Sustav 1 da ponudi očigledan, ali pogrešan odgovor. Pravi je izazov prepoznati tu zamku i aktivirati Sustav 2 kako bi se došlo do točnog rješenja, što zahtijeva vještinu koju nazivamo kognitivna refleksija. Upravo ta sposobnost razlikuje one koji će test riješiti uspješno od onih koji će, unatoč visokoj inteligenciji, ipak pogriješiti.

Originalni test, koji je Shane Frederick prvi put opisao 2005. godine, sastoji se od samo tri zagonetke koje su postale viralne na internetu, pa su vam možda i poznate. Prvo pitanje glasi: Palica i loptica zajedno koštaju 1,10 USD. Palica košta jedan dolar više od loptice. Koliko košta loptica? Većina ljudi instinktivno odgovara 10 centi. Drugo pitanje je: Ako pet strojeva za pet minuta napravi pet proizvoda, koliko je vremena potrebno da sto strojeva napravi sto proizvoda? Ovdje je intuitivni odgovor sto minuta. I konačno, treće pitanje: U jezeru se nalazi busen lopoča. Svaki dan busen se udvostručuje. Ako je potrebno 48 dana da lopoči prekriju cijelo jezero, koliko je dana potrebno da prekriju polovicu jezera? Najčešći, ali pogrešan odgovor je 24 dana. Prije nego što nastavite čitati, pokušajte sami riješiti ova tri pitanja.

Ono što ovaj test čini fascinantnim jest činjenica da na njemu redovito griješe i studenti najprestižnijih svjetskih sveučilišta. Istraživanje provedeno na studentima s Harvarda pokazalo je da je njihov prosječni rezultat bio 1,43 točna odgovora od tri moguća. Studenti s Carnegie Mellon sveučilišta postigli su prosjek od 1,51, dok su studenti s Massachusetts Institute of Technology (MIT), jedne od najcjenjenijih tehničkih institucija, bili najbolji s prosjekom od 2,18 točnih odgovora. S druge strane, prosjek na Sveučilištu u Toledu bio je skromnih 0,57. Prema podacima, čak 83 posto ljudi pogriješi na barem jednom od tri pitanja, što pokazuje koliko je naša sklonost mentalnim prečacima snažna. Neuspjeh na ovom testu nije znak niske inteligencije, već pokazatelj tendencije oslanjanja na intuiciju umjesto na analizu.

Ključna poruka testa jest da inteligencija, shvaćena kao sposobnost logičkog zaključivanja i brzog procesuiranja informacija, nije isto što i kognitivna refleksija. Osoba može imati iznimno visok IQ, ali istovremeno i nisku sklonost preispitivanju vlastitih intuitivnih odgovora. Uspjeh ovisi o spremnosti da se uloži mentalni napor i provjeri prvi impuls. No, godinama se vodila rasprava o tome mjeri li CRT zaista tu reflektivnu sposobnost ili je on zapravo samo prikriveni test matematičkih vještina. Neki su kritičari tvrdili da njegova prediktivna moć proizlazi isključivo iz matematičkog sadržaja pitanja.

Nedavna studija, objavljena u uglednom časopisu PNAS, ponudila je konačan odgovor na tu dilemu. U "suparničkoj suradnji" znanstvenika, među kojima su bili i autor testa Shane Frederick te pokojni Daniel Kahneman, uspoređen je prošireni CRT od osam pitanja s Testom matematičkih sposobnosti (MAT) koji je sadržavao jednako teške zadatke, ali bez intuitivnih zamki. Rezultati su pokazali da, iako je MAT bio bolji prediktor numeričkih vještina, CRT je bio znatno uspješniji u predviđanju širokog spektra uvjerenja, preferencija i prosuđivanja, poput religioznosti, strpljivosti i sklonosti riziku. Zaključak studije bio je jasan: CRT mjeri jedinstvenu i mjerljivu osobinu – kognitivnu refleksiju – koja se ne može svesti samo na matematičku sposobnost.

Unatoč svojoj popularnosti i valjanosti, test ima i određena ograničenja. Jedno od najočitijih je problem familijarnosti, s obzirom na to da je procijenjeno da je gotovo polovica ispitanika već vidjela pitanja. Također, brojne studije potvrdile su značajnu rodnu razliku: muškarci u prosjeku postižu bolje rezultate od žena. Istraživači vjeruju da ta razlika nije posljedica intrinzičnih razlika u kognitivnoj refleksiji, već je povezana s razlikama u matematičkoj anksioznosti i vještinama. Budući da se originalni test oslanja na numeričke probleme, osobe s diskalkulijom ili tjeskobom vezanom uz brojeve mogu biti u nepovoljnijem položaju. Zbog toga su razvijene i novije, verbalne verzije testa koje pokušavaju izmjeriti istu sposobnost bez oslanjanja na matematiku.

A sada, rješenja. Točan odgovor na prvo pitanje je pet centi. Ako loptica košta 5 centi, palica košta 1,05 USD, što je točno jedan dolar više, a zajedno koštaju 1,10 USD. U drugom pitanju, točan odgovor je pet minuta. Ako jednom stroju treba pet minuta da napravi jedan proizvod, onda će i sto strojeva napraviti sto proizvoda za istih pet minuta. Konačno, rješenje trećeg pitanja je 47 dana. Budući da se površina lopoča udvostručuje svaki dan, jezero je bilo napola prekriveno dan prije nego što je bilo potpuno prekriveno, dakle 47. dan. Ako ste točno odgovorili na sva tri pitanja, pripadate malobrojnoj skupini onih koji uspješno obuzdavaju svoju intuiciju.