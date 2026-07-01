Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'PERICE, LJUDI SU SVINJE'

Izgubila živce pa prozvala susjede: 'Ne znate ni pravilno baciti smeće, a ZET ne bi imao problema da ste civilizirani'

Zagreb: Djelatnici Čistoće dijele nove kante za biootpad u ulici Šestinski dol
Luka Stanzl/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
01.07.2026.
u 11:00

Netko je dodao kako svi razmišljaju na način: "Zašto bi ja poštivao pravila kad Pero Perić ne poštuje i začas sve ode vrit. Samo je nas par koji kupuje plave ZG vrećice. Treba uvesti stroge kazne da se narod odgoji kad već nije civilizacijski razvijen da shvaća što znači kolektivno, javno dobro i da smo svi odgovorni za to gdje i kako živimo".

"Dragi moji susjedi, ne znate odvajati biootpad. Na vrećici piše kaj ide, a kaj ne. I zato se zatvorila najveća kompostana na Markuševcu. Djelatnik Čistoće sigurno neće odvajati vaš otpad, naravno zbog potencijalne zaraze. Smrad nastane od trulog mesa, kosti, loja koji se bacaju u biootpad iako tamo ne trebaju biti", nabrajala je Zagrepčanka na Redditu dodajući i kako  ZET ne bi imao problema da su ljudi općenito civilizirani i shvate da imaju osobnog vozača, i čak štoviše, kazala je, da mu se zahvale na vožnji. "Djelatnik Zrinjevca će napraviti svoj posao i pokositi, ali ako ga pljusne u glavu pseći drek u trenutku košnje, bi li ti nastavio dalje?", upitala je. 

"Perice, ljudi su svinje", piše u komentaru koji je sakupio najviše reakcija. Netko se javio i sa svojim iskustvom. "Izlazio sam iz lokalne trgovine, dva tipa su se zaustavila pokraj nje i ostavila žutu vrećicu pokraj njihovog kontejnera. Izišla je djelatnica i rekla im da ne mogu ostavljat svoje smeće tu. Kako sam odlazio, tako sam čuo da pitaju 'gdje je tu odlagalište?'. Idem ja naprijed, idu i oni u istom smjeru i točno si mislim: 'Stat će kod prvih kontejnera i ostaviti to'. Je, stali su kod kontejnera, ispraznili sve u smeđi spremnik i otišli dalje", napisala je. 

Netko je dodao kako svi razmišljaju na način: "Zašto bi ja poštivao pravila kad Pero Perić ne poštuje i začas sve ode vrit. Samo je nas par koji kupuje plave ZG vrećice. Treba uvesti stroge kazne da se narod odgoji kad već nije civilizacijski razvijen da shvaća što znači kolektivno, javno dobro i da smo svi odgovorni za to gdje i kako živimo".
Ključne riječi
reddit biootpad otpad Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!