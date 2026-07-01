Izgubila živce pa prozvala susjede: 'Ne znate ni pravilno baciti smeće, a ZET ne bi imao problema da ste civilizirani'

"Dragi moji susjedi, ne znate odvajati biootpad. Na vrećici piše kaj ide, a kaj ne. I zato se zatvorila najveća kompostana na Markuševcu. Djelatnik Čistoće sigurno neće odvajati vaš otpad, naravno zbog potencijalne zaraze. Smrad nastane od trulog mesa, kosti, loja koji se bacaju u biootpad iako tamo ne trebaju biti", nabrajala je Zagrepčanka na Redditu dodajući i kako ZET ne bi imao problema da su ljudi općenito civilizirani i shvate da imaju osobnog vozača, i čak štoviše, kazala je, da mu se zahvale na vožnji. "Djelatnik Zrinjevca će napraviti svoj posao i pokositi, ali ako ga pljusne u glavu pseći drek u trenutku košnje, bi li ti nastavio dalje?", upitala je.

"Perice, ljudi su svinje", piše u komentaru koji je sakupio najviše reakcija. Netko se javio i sa svojim iskustvom. "Izlazio sam iz lokalne trgovine, dva tipa su se zaustavila pokraj nje i ostavila žutu vrećicu pokraj njihovog kontejnera. Izišla je djelatnica i rekla im da ne mogu ostavljat svoje smeće tu. Kako sam odlazio, tako sam čuo da pitaju 'gdje je tu odlagalište?'. Idem ja naprijed, idu i oni u istom smjeru i točno si mislim: 'Stat će kod prvih kontejnera i ostaviti to'. Je, stali su kod kontejnera, ispraznili sve u smeđi spremnik i otišli dalje", napisala je.

Netko je dodao kako svi razmišljaju na način: "Zašto bi ja poštivao pravila kad Pero Perić ne poštuje i začas sve ode vrit. Samo je nas par koji kupuje plave ZG vrećice. Treba uvesti stroge kazne da se narod odgoji kad već nije civilizacijski razvijen da shvaća što znači kolektivno, javno dobro i da smo svi odgovorni za to gdje i kako živimo".