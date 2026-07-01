Studenti tražili preporuke za jeftino ljetovanje u Hrvatskoj, brzo im je javili mnogi Hrvati: 'Bježite od Makarske!'

Mladi par studenata, oboje 23-godišnjaci, našao se pred ljetnim mukama: kamo na more u Hrvatskoj? Nakon sjajnog iskustva u Vodicama prošle godine, ove su razmišljali o Makarskoj, no odvratile su ih priče o golemim gužvama. Svoja su nadanja i budžet od oko 80 € po noćenju za smještaj podijelili na Redditu, a zajednica im je spremno priskočila u pomoć sa savjetima iz prve ruke. Njihova molba bila je jasna: pronaći mjesto koje nije "mrtvo", ali ni pretrpano, gdje se može uživati u restoranima i kafićima bez osjećaja da ste "čovjek na čovjeku".

Rasprava je odmah živnula, a kao favoriti brzo su se istaknuli Primošten i Rogoznica. "Nema greške, dovoljno sadržaja da nije dosadno, a nije ludnica kao Makarska. Cijene su još uvijek podnošljive", glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Mnogi su im preporučili i širu zadarsku regiju: "Dođite u Zadar! Grad je živ, imaš Pozdrav Suncu i Morske orgulje, a u okolici hrpa plaža. Možete i do Biograda ili Pakoštana, sve je blizu."

Preporuke za otoke pljuštale su sa svih strana, a korisnici su se trudili dati konkretne savjete. "Krk je odličan izbor jer je povezan mostom. Preporučujem Bašku zbog plaže, ali i manja mjesta poput Vrbnika imaju dušu," napisao je jedan, dok je drugi dodao: "Ako volite pijesak, otok Rab i Lopar su raj na zemlji. Grad Rab je kao iz bajke." Za Pag je, pak, stiglo i upozorenje: "Pazite s Pagom. Ako niste za party na Zrću, Novalja je ok, ali ostatak otoka može biti dosta pust."

U moru prijedloga našla se i Vela Luka na Korčuli, opisana kao mjesto s vrhunskim i cjenovno prihvatljivim restoranima. Posebno je istaknut svakodnevni izlet brodom na otočić Proizd, koji je jedan komentator opisao kao "nešto tako lijepo što nećete nikada vidjeti". Ipak, upozorio je na potencijalno visoku cijenu trajekta za automobil. Kao dobra alternativa istaknut je i Pelješac: "Razmislite o Orebiću. Cijene su niže nego na otocima, plaže su top, a možete skočiti i do Korčule na izlet." Njihov budžet od 80 € po noći za dvoje opisan je kao "realan, ali zahtijeva pažljivo planiranje", pogotovo u srcu sezone kada cijene smještaja rastu.

Iako je par izrazio bojazan upravo zbog gužvi u Makarskoj, našao se i komentar koji je stao u obranu tog popularnog odredišta. Korisnica je napisala kako se otok Pag, po njezinu iskustvu, "ne može ni usporediti s Makarskom, ni po ljepoti, plažama, ni sadržaju". Priznala je da su gužve i strme ulice veliki minus, ali je zaključila da se unatoč svemu isplati izabrati Makarsku. S druge strane, preporuke su stizale i za Malinsku na Krku te Rabac u Istri.