Kontinuitet kvalitete Vinarije Kutjevo: graševina kao simbol međunarodnog uspjeha

U srcu Zlatne doline, gdje se vinogradarska tradicija prirodno isprepliće s krajobrazom i životom regije, Vinarija Kutjevo već generacijama gradi prepoznatljiv identitet temeljen na kvaliteti, dosljednosti i izraženom osjećaju za terroir. Upravo na tom nasljeđu nastaju vina koja danas ravnopravno stoje uz bok najcjenjenijim etiketama svjetske vinske scene.

Najnoviji rezultati s prestižnih međunarodnih ocjenjivanja još jednom potvrđuju tu dugogodišnju priču o kvaliteti. Na natjecanju Decanter World Wine Awards 2026. srebrne medalje osvojili su Vrhunska Graševina 2025, Graševina Vinkomir 2024, Maximo Oro 2022 i Maximo Nero 2022, čime je potvrđena širina i dosljednost ponude u različitim stilovima vina.

Foto: Vinarija Kutjevo

Posebno mjesto u ovom uspjehu zauzima graševina, sorta koja je u Kutjevu pronašla svoj najautentičniji izraz. Njezina prepoznatljivost i stabilna kvaliteta ponovno su potvrđene na najvažnijim svjetskim natjecanjima. Vrhunska Graševina 2025 osvojila je zlatnu medalju na Concours Mondial de Bruxelles 2026., dok je Graševina Vinkomir 2024 zlatom nagrađena na Mundus Vini Spring Tastingu 2026. U istom krugu uspjeha zlatno priznanje na Mundus Viniju osvojio je i Maximo Oro 2022, dodatno potvrđujući snagu premium segmenta vinarije.

Foto: Vinarija Kutjevo

Kontinuitet međunarodnih nagrada nadilazi pojedinačne berbe i predstavlja jasnu potvrdu dugoročnog pristupa u kojem se kvaliteta ne promatra kao trenutni rezultat, već kao standard koji se iz godine u godinu potvrđuje na najzahtjevnijim svjetskim pozornicama. Upravo u toj dosljednosti leži snaga Vinarije Kutjevo, u sposobnosti da tradicionalne vrijednosti pretvori u vina suvremenog, međunarodno prepoznatog karaktera.

Uz graševine i premium linije bijelih i crnih vina, dodatnu potvrdu raznolikosti i kvalitete portfelja donose i zlata osvojena na natjecanju Concours Mondial de Bruxelles za Rosé Premium 2025 (Rosé Session) te de Gotho Sauvignon Blanc (Sauvignon Selection), čime je zaokružena godina iznimnih rezultata na svjetskoj vinskoj sceni.

Foto: Vinarija Kutjevo

Ovi uspjesi još jednom potvrđuju da vina Vinarije Kutjevo ne predstavljaju samo tradiciju jedne regije, već i suvremeni izraz vinske priče koja kontinuirano pronalazi svoje mjesto među najboljima u svijetu.