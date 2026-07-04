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Prirodno, a učinkovito

Ne mašite rukama kad ugledate stršljena: Stručnjaci otkrivaju što doista pomaže, bez kemikalija

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
04.07.2026.
u 13:00

Ako vam stršljeni redovito dolaze u dvorište ili na terasu, postoji nekoliko prirodnih načina kojima ih možete pokušati udaljiti. Stručnjaci savjetuju i što nikako ne biste trebali raditi kako ih ne biste dodatno isprovocirali.

S toplijim danima stižu i nepozvani gosti koji nerijetko pokvare uživanje na terasi ili u vrtu. Pčele, ose i stršljeni u potrazi za hranom sve češće dolaze u blizinu domova, a prva reakcija većine ljudi jest mahanje rukama u pokušaju da ih otjeraju. Stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najčešćih pogrešaka te savjetuju nekoliko prirodnih načina koji mogu pomoći da ih udaljite bez nepotrebnog rizika. Među njima se posebno izdvajaju stršljeni, čiji ubod može biti vrlo neugodan, zbog čega mnogi traže siguran način kako ih udaljiti iz svoje blizine. Kako biste ih držali što dalje od svog doma, donosimo nekoliko prirodnih metoda koje preporučuju stručnjaci za dezinsekciju s portala The Exterminators.

Ističu da stršljene najviše privlače slatki mirisi, otvorena pića, prezrelo voće te mjesta na kojima mogu pronaći vodu ili zaklon. Zbog toga se često zadržavaju u blizini terasa, vrtova i balkona, posebno tijekom najtoplijeg dijela ljeta kada su kolonije najaktivnije i intenzivno traže hranu. Jedna od najčešće preporučenih metoda je uporaba eteričnog ulja paprene metvice, za koje neka istraživanja pokazuju da može biti jednako učinkovito kao i pojedini kemijski repelenti. Nekoliko kapi ulja dovoljno je pomiješati s vodom i malom količinom sredstva za pranje posuđa, a zatim smjesu uliti u bočicu s raspršivačem. S ovom smjesom možete poprskati mjesta na kojima ste primijetili stršljene. Ako nemate ulje paprene metvice, može poslužiti i eterično ulje eukaliptusa, cedra ili nima.

Još jedna metoda je izrada jednostavne zamke. U veću posudu ili kantu ulijte vodu, dodajte malo sredstva za pranje posuđa, šećer i ocat. Miris octa privlači stršljene, a kada uđu u posudu, zbog sredstva za pranje posuđa više ne mogu izaći. Najjednostavniji prirodni način za odvraćanje stršljena uključuje limun i klinčiće. Prerežite limun na dvije polovice i u svaku zabodite desetak do dvanaest cijelih klinčića. Prepolovljeni limun stavite na mjesto gdje se stršljeni često pojavljuju. Miris limuna i klinčića mnogima je ugodan, ali stršljeni ga uglavnom izbjegavaju.

Određene biljke također mogu poslužiti kao prirodna zaštita od stršljena jer ovi kukci ne vole njihov miris. Među njima se izdvajaju metvica, bosiljak, timijan, citronela, pelin, kadifice i pelargonije. Iako nijedna biljka ne može potpuno spriječiti njihov dolazak, mogu pomoći da se rjeđe zadržavaju u blizini mjesta na kojima boravite. Kako biste dodatno smanjili mogućnost njihova dolaska, pazite da u vrtu ne ostavljate ostatke hrane te dobro zatvorite kante za otpad. Ako primijetite gnijezdo stršljena u blizini kuće, stručnjaci savjetuju da ga ne pokušavate sami ukloniti. Stršljeni u obrani svoje kolonije mogu postati izrazito agresivni, zbog čega uklanjanje gnijezda treba prepustiti službi za suzbijanje štetnika.
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prirodni repelenti paprena metivca limun klinčić stršljeni

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