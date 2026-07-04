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'Čudo od čokolade'

Najjednostavnija čokoladna torta koju ćete napraviti: Gotova je za samo 20 minuta!

@jlnina_/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
04.07.2026.
u 09:00

Sočan biskvit i bogata čokoladna krema čine ovaj desert jednim od onih recepata kojima se uvijek vraćamo – jednostavan je, brz za pripremu i gotovo uvijek prvi nestane sa stola.

Ako tražite desert koji izgleda impresivno, a priprema se bez puno truda, ova čokoladna torta pravi je izbor. Mekani kakao biskvit preliven bogatom čokoladnom kremom toliko je sočan da će rijetko tko pogoditi koliko je zapravo jednostavan za pripremu. Idealan je kolač za rođendane, obiteljska druženja ili trenutke kada želite pripremiti nešto slatko u posljednji trenutak, a pritom ostaviti odličan dojam. Recept je podijelila food blogerica @jlnina. Uživajte!

Sastojci:

Za biskvit:

  • 6 jaja
  • prstohvat soli
  • 6 žlica šećera
  • 3 žlice glatkog brašna
  • 3 žlice kakaa

Za čokoladnu kremu:

  • 400 g čokolade (200 g mliječne i 200 g čokolade za kuhanje)
  • 100 g margarina
  • 400 ml slatkog vrhnja

Priprema: Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke s prstohvatom soli istucite u čvrsti snijeg. U drugoj zdjeli miksajte žumanjke sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte brašno pomiješano s kakaom pa kratko izmiješajte. Na kraju lagano špatulom umiješajte snijeg od bjelanjaka, pazeći da smjesa ostane prozračna. Izlijte je u kalup obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 20 minuta. Dok se biskvit peče, pripremite kremu. U lonac stavite izlomljenu čokoladu, margarin narezan na manje komade i slatko vrhnje. Zagrijavajte na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se svi sastojci ne otope i ne pretvore u glatku, sjajnu kremu. Vruću kremu ravnomjerno prelijte preko još toplog biskvita kako bi je upio i postao još sočniji. Kolač ostavite da se ohladi, a zatim ga stavite u hladnjak na nekoliko sati. Za najbolji rezultat ostavite ga preko noći kako bi se krema potpuno stisnula, no ako ste u žurbi, bit će odličan i nakon dva do tri sata hlađenja. Poslužite ga samostalno ili uz kuglicu sladoleda od vanilije, svježe bobičasto voće ili malo tučenog vrhnja.
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