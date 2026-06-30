Traži stan u Zagrebu za do 4000 eura po kvadratu, jedan komentar sažeo je stanje na tržištu

Zagrepčanin na Redditu traži savjet nekoga tko je u procesu kupnje stana ili prati tržiste nekretnina pa zna malo više o tome gdje trenutačno ima kvalitetnijih novogradnji, neovisno o tome gradi li se ili je u planu, a traži ponudu do 4000 eura po kvadratu. "Ono što nađem je ili rasprodano ili su mi cijene previsoke. Isto tako, neka zgradica čiji ulaz mi je kroz tuđe dvorište me ne zanima", objasnio je dodajći da mu mogu slobodno javiti i oni koji znaju nekoga tko prodaje stan od 50ak kvadrata. "Ja ne znam gdje sam vidio ispod 4000 iskreno, osim starogradnja", piše u jednom od komentara, a u preostalim su mu pisali da pogleda stanove u Sesvetama, Blatu i Odri.

Nedavno smo, podsjetimo, pisali i o savjetu Zagrepčanke koja je, budući da se vrlo često na Redditu pojavi rasprava o tome kako su "nekretnine u Zagrebu preskupe", rekla svima: "Kupite van Hrvatske". "Dobro, meni je bilo lako jer sam oduvijek htjela otići vani ali, molim vas, to napravite. Nekretnine u Zagrebu su možda skupe (financijski) nekome s prosječnom plaćom, ali je još skuplja cijena za ono što dobijete za život u f***ing ZG-u", napisala je.

Ima više razloga zašto u Zagrebu ne bi živjela ni da je, kako je kazala, plaćena za to. "Glavni su to što ima sve nedostatke velikog grada i sve nedostatke sela. Uz to se jedva može nazvati gradom. Molim vas ako ste mlađi od 25 gledajte Španjolsku, Singapur, London, pa čak I Kaliforniju ako imate i može vam se", savjetovala je. "Random komentar, random povod", "Super, pozdravi ekipu vani", "Treba nam manje ljudi poput tebe ovdje", nizali su se komentari.

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