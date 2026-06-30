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U PROCESU KUPNJE

Traži stan u Zagrebu za do 4000 eura po kvadratu, jedan komentar sažeo je stanje na tržištu

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
Luka Stanzl/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
30.06.2026.
u 15:18

Nedavno smo, podsjetimo, pisali i o savjetu Zagrepčanke koja je, budući da se vrlo često na Redditu pojavi rasprava o tome kako su "nekretnine u Zagrebu preskupe", rekla svima: "Kupite van Hrvatske".

Zagrepčanin na Redditu traži savjet nekoga tko je u procesu kupnje stana ili prati tržiste nekretnina pa zna malo više o tome gdje trenutačno ima kvalitetnijih novogradnji, neovisno o tome gradi li se ili je u planu, a traži ponudu do 4000 eura po kvadratu.  "Ono što nađem je ili rasprodano ili su mi cijene previsoke. Isto tako, neka zgradica čiji ulaz mi je kroz tuđe dvorište me ne zanima", objasnio je dodajći da mu mogu slobodno javiti i oni koji znaju nekoga tko prodaje stan od 50ak kvadrata.  "Ja ne znam gdje sam vidio ispod 4000 iskreno, osim starogradnja", piše u jednom od komentara, a u preostalim su mu pisali da pogleda stanove u Sesvetama, Blatu i Odri. 

Nedavno smo, podsjetimo, pisali i o savjetu Zagrepčanke koja je, budući da se vrlo često na Redditu pojavi rasprava o tome kako su "nekretnine u Zagrebu preskupe", rekla svima: "Kupite van Hrvatske".  "Dobro, meni je bilo lako jer sam oduvijek htjela otići vani ali, molim vas, to napravite. Nekretnine u Zagrebu su možda skupe (financijski) nekome s prosječnom plaćom, ali je još skuplja cijena za ono što dobijete za život u f***ing ZG-u", napisala je. 

Ima više razloga zašto u Zagrebu ne bi živjela ni da je, kako je kazala, plaćena za to. "Glavni su to što ima sve nedostatke velikog grada i sve nedostatke sela. Uz to se jedva može nazvati gradom. Molim vas ako ste mlađi od 25 gledajte Španjolsku, Singapur, London, pa čak I Kaliforniju ako imate i može vam se", savjetovala je.  "Random komentar, random povod", "Super, pozdravi ekipu vani", "Treba nam manje ljudi poput tebe ovdje", nizali su se komentari. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
FOTO Gotovi radovi na frekventnim zagrebačkim stubama, evo kako sada izgledaju
Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
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Ključne riječi
reddit nekretnine Zagreb

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