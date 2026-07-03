Jeste li čuli već za 'tihi seks'? Evo zašto je sve više parova uzbuđeno zbog njega!

Zaboravite glasne uzdahe, viku i teatralne scene iz filmova. Novi trend u spavaćim sobama urbanih parova zove se "tihi seks" – i sve je samo ne dosadan. U vremenu kad smo okruženi bukom, ekranima i neprestanim komunikacijama, seks bez riječi donosi rijetku, ali duboko intimnu povezanost. Radi se o seksualnom iskustvu u kojem partneri svjesno smanjuju govor, zvukove i vizualne podražaje kako bi produbili kontakt i osjetili vlastito i partnerovo tijelo na suptilnijoj razini. Tihi seks nije nužno "bez zvukova", već je usmjeren na svjesnost, disanje i dodir.

Zašto je postao popularan?

Diskrecija: Idealan je za roditelje, stanare ili parove u malim prostorima.

Povezanost: Bez riječi, partneri se moraju intuitivno osluškivati.

Intenzitet: Fokus na osjetilima i sporiji ritam povećava osjetljivost i produbljuje orgazme.

Prema seksolozima, ovakva praksa može smanjiti anksioznost i osvijestiti tijelo. Partneri uče slati i primati neverbalne signale, što jača povjerenje i emocionalnu sigurnost.