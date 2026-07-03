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TIŠINA KOJA UZBUĐUJE

Jeste li čuli već za 'tihi seks'? Evo zašto je sve više parova uzbuđeno zbog njega!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 23:25

Prema seksolozima, ovakva praksa može smanjiti anksioznost i osvijestiti tijelo.

Zaboravite glasne uzdahe, viku i teatralne scene iz filmova. Novi trend u spavaćim sobama urbanih parova zove se "tihi seks" – i sve je samo ne dosadan. U vremenu kad smo okruženi bukom, ekranima i neprestanim komunikacijama, seks bez riječi donosi rijetku, ali duboko intimnu povezanost. Radi se o seksualnom iskustvu u kojem partneri svjesno smanjuju govor, zvukove i vizualne podražaje kako bi produbili kontakt i osjetili vlastito i partnerovo tijelo na suptilnijoj razini. Tihi seks nije nužno "bez zvukova", već je usmjeren na svjesnost, disanje i dodir.

Zašto je postao popularan?

  • Diskrecija: Idealan je za roditelje, stanare ili parove u malim prostorima.
  • Povezanost: Bez riječi, partneri se moraju intuitivno osluškivati.
  • Intenzitet: Fokus na osjetilima i sporiji ritam povećava osjetljivost i produbljuje orgazme.

Prema seksolozima, ovakva praksa može smanjiti anksioznost i osvijestiti tijelo. Partneri uče slati i primati neverbalne signale, što jača povjerenje i emocionalnu sigurnost.

Kako isprobati?

  • Počnite s dogovorom: objasnite što želite probati i zašto.
  • Isključite svjetla ili koristite povez.
  • Dišite usklađeno, promatrajte dodire i reakcije.
  • Ne opterećujte se "pravim načinom" – važno je što oboma odgovara.

Tihi seks nije samo tišina. To je oblik svjesne intimnosti koji može preobraziti vaše seksualno iskustvo i donijeti novu dimenziju povezanosti.
Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

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