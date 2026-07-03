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Muškarci priznali: Žene, ovo se sramimo tražiti od vas u krevetu!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 23:10

"Grupni seks je nešto što bi zacijelo bilo ludo iskustvo. Ipak, nikada nisam bio s nekom kojoj bi to mogao predložiti", kaže 24- godišnji Daniel.

Rekli bismo na prvu da su žene te koje su sramežljive. Ipak, lako se možemo prevariti. I muškarci su otkrili da su sramežljivi ponekad, posebice kada dođe vrijeme za "vrući ples na hladnim plahtama". Što je to njima teško prevaliti preko usta otkrili su za portal Women`s Health.

"Preuzmi kontrolu nada mnom! To uvijek moram pažljivo sročiti da ne izgubi svrhu", kaže 27- godišnji Dean. "Grupni seks je nešto što bi zacijelo bilo ludo iskustvo. Ipak, nikada nisam bio s nekom kojoj bi to mogao predložiti,kaže 24- godišnji Daniel.

"Volio bih da jednostavno mogu pitati za oralni seks, bez onog groznog osjećaja da tražim " da me usluže", tvrdi 26- godišnji Andrei. "Želim da žena bude agresivnija i kreativnija i da preuzme kontrolu. Znate koliko teško može biti reći ženi da želite od nje da bude spontanija", kaže Zaiden (29).

"Uvijek sam želio zavezati djevojku, ali to se ne usudim pitati. Gledam kriminalističke serije, znam kako to može krivo ispasti", kaže 21- godišnji Bill. "Volim kada cura priča "prljavo", ali bojim se to je pitati da ne bi krivo ispalo", zabrinuto će 26- godišnji Tommy.

"Volim se maziti nakon seksa, ali ne želim to reći curi. Nije to nešto što želite reći kada su muškarci ti koji su na glasu da se ne vole maziti", kaže 29- godišnji Sam. 
Ključne riječi
Tajne intima seks muškarci

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