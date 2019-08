Poslala je mami fotografiju nove spavaće sobe, a zaboravila je maknuti jedan detalj

Studentica Ella iz Kalifornije je na svojem Twitter profilu objavila fotku koju je poslala mami, a na kojoj nije uklonila lisice s kreveta. Mamin odgovor ju je zatekao, a ljudi su oduševljeni porukama, piše The Sun.

Ella je uređivala sobu i stavila je novi krevet s drvenim okvirom, a kada je mama vidjela fotografiju uočila je i lisice upravo na tom okviru. Studentica je napisala: "Mama je tražila fotke nove sobe.. Napokon sam joj ih poslala...Tako sam glupa."

moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG