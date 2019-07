Djevojka poslala roditeljima selfie s ljetovanja, no tata je primijetio nešto čudno

Sezona je ljetovanaj i godišnjih odmora, a mnogi će ovo, kao i protekle, zabilježiti foto objektivom ili kamerom. No, da moderna tehnologija može dovesti i do problema i neugodnih situacija, pokazalo se i na primjeru mladog para koji je otišao na ljetovanje u Tursku.

Medicinska radnica, zaposlena u bolnici, 22- godišnja Kelsey, poslala je svojim roditeljima fotografiju s ljetovanja sa svojim dečkom Elliotom u Turskoj, no nije ni znala što se na fotografiji sve vidi.

Naime, nakon što je podijelila fotografiju iz hotelske sobe svojim roditeljima, mama joj je napisala: Lijepa durex bočica...

Riječ je o lubrikantu s okusom jagode koje je par imao u sobi. Neugodna situacija poput ove uvijek ostavlja neželjene uspomene, a u pokušaju da se izvuče, Kelsey je napisala majci kak oje riječ o kremi za koljeno koju koristi njen dečko. Ipak, čini se da roditelji prate trendove i proizvode koji se mogu naći na tržištu pa je majka odgovorila: Tata je zumirao fotografiju, uze nekoliko smajlića.

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR