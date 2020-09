Popularni guacamole umak slavi svoj dan: Donosimo savjete za što bolju pripremu

Avokado se gotovo uvijek nalazi na popisu za kupovinu namirnica onih koji vole zdrav život. Bogatog je i kremastog okusa, zdravi je izvor masnoća, te sadrži oko dvadeset esencijalnih vitamina. Istraživanja su pokazala da oni koji ga redovito konzumiraju rjeđe obolijevaju od srčanih bolesti i upala, a pospješuje i regulaciju šećera u krvi. Sadrži dosta vlakna pa je odlična namirnica za one koji imaju problema s probavom.



Čak i oni koji ga ne vole jesti samostalno obožavaju ga u obliku namaza, jednog od najpopularnijih i najzdravijih - guacamole. Originalni recept dolazi iz Meksika, a glavni sastojci osim avokada su limeta, ljutika i čili papričice.



Jako je bitno napomenuti da za ovaj namaz avokado treba biti zreo - ni pretvrd, ni premekan. To možete provjeriti na dodir, ali i po izgledu kore - ako je presvijetla to znači da nije dovoljno zreo.



Nemojte koristiti blender, već sve radite vilicom. Mora se osjetiti hrskavost drugih sastojaka.

Jedan je korisnik TikToka uspio otkriti recept umaka koji se nalazi u Big Macu: Evo kako ga pripremiti.

Sastojci:

2 avokada

1 do 2 limete

Ljutika

Žlica sjeckanog korijandera

1/2 žličice mljevene čili papričice

1/2 žličice soli papar



Priprema:

Naribajte koricu limete i iscijedite ju. Avokado razrežite na pola, maknite košticu, a zatim žlicom izvadite mesnati dio i stavite u zdjelicu. Dodajte sok i koricu limete, mljevenu čili papriku, sjeckanu ljutiku, korijander, sol i papar. Sve zajedno usitnite vilicom dok ne dobijete finu kremastu smjesu. Poslužite uz tortilja čips.