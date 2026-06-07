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štiti i od kroničnih bolesti

Imaju manji rizik od srčanog udara i sporije stare: Ljudi koji imaju ovu krvnu grupu žive duže od drugih

Shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
07.06.2026.
u 17:15

Istraživači sa Stanforda, predvođeni prof. Stuartom Kimom, proučavali su gene više od 800 stogodišnjaka i otkrili da se gen ABO, koji određuje krvnu grupu, pojavljuje kao važna poveznica s dugovječnošću.

Zašto neki ljudi dožive 100 godina s bistrom glavom i vitalnim tijelom, dok drugi puno ranije obole od teških bolesti? Je li ključ u genima, prehrani, načinu života – ili u nečemu još jednostavnijem? Sve više znanstvenih dokaza upućuje da odgovor leži u nečemu što svi nosimo u sebi od rođenja – u našoj krvnoj grupi, prenosi City Magazine

Nedavna istraživanja pokazuju da osobe s određenom krvnom grupom imaju manji rizik od srčanog i moždanog udara, sporije stare i rjeđe pate od kroničnih bolesti. Drugim riječima, tajna dugovječnosti mogla bi doista teći – našim venama. Znanstvenici ističu da se među četiri glavne krvne grupe posebno izdvaja krvna grupa 0. 

Studija objavljena u časopisu Team pokazala je da osobe s ovom krvnom grupom imaju znatno manju vjerojatnost razvoja kardiovaskularnih bolesti. Razlog? Njihova krv sadrži niže razine čimbenika koji potiču zgrušavanje. A budući da su krvni ugrušci glavni uzrok srčanih i moždanih udara, ovo svojstvo djeluje kao prirodna zaštita.

Istraživači sa Stanforda, predvođeni prof. Stuartom Kimom, proučavali su gene više od 800 stogodišnjaka i otkrili da se gen ABO, koji određuje krvnu grupu, pojavljuje kao važna poveznica s dugovječnošću. Kod osoba s krvnom grupom 0 primijećene su niže vrijednosti upalnih markera – što znači manje kroničnih upala, tihih ubojica povezanih s dijabetesom, rakom i bolestima mozga.

Osim toga, ljudi s krvnom grupom 0 češće imaju povoljniji metabolički profil – manju sklonost povišenom kolesterolu i dijabetesu tipa 2, što dodatno smanjuje rizik od bolesti koje skraćuju život.

Iako krvna grupa 0 donosi prednosti, ali ima i određene rizike – primjerice veću osjetljivost na bakteriju Helicobacter pylori, povezanu s čirom na želucu, ili nešto veću sklonost nekim infekcijama. No kad je riječ o “teškašima” modernih bolesti – srčanim i moždanim udarima – krvna grupa 0 ipak ima jasnu statističku prednost.

Krvna grupa 0 sve se češće ističe kao tihi saveznik dugovječnosti – pruža bolju startnu poziciju, ali sama po sebi nije garancija. Dug i zdrav život i dalje traži uravnoteženu prehranu, redovito kretanje, dobar san i što manje stresa. Ako imate krvnu grupu 0 – imate biološku prednost. Ako je nemate – nema razloga za brigu. Na šahovskoj ploči zdravlja geni su samo jedna figura, a stil života često je taj koji odlučuje partiju.

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