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Ovo pitanje žene izbjegavaju u vezi, ali ih potajno muči

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
07.06.2026.
u 16:00

Bez obzira na to koliko su inače otvorene u komunikaciji, mnoge žene boje se postaviti jedno pitanje potencijalnim partnerima, a evo i zašto.

Ashanti Bentil-Dhue, odvjetnica, spisateljica i kreatorica popularnog TikTok profila Unpunishable Woman, podijelila je video u kojem tvrdi da se žene danas boje pitati muškarce što oni misle o feminizmu. Napominje kako žene često izbjegavaju pitati potencijalne partnere što misle o mizoginiji, položaju žena u društvu, femicidu i samostalnosti žene jer, naučene iskustvom, očekuje nepoželjan odgovor.

„Kada shvatiš da muškarac koji te privlači i za kojeg želiš da te izabere, ne poštuje žene, to nije dobar osjećaj. I tada mora doći do kognitivne disonance, jer čak i ako je on ljubazan prema tebi, koliko će to trajati? Možda je dobar prema svojim sestrama i majci, ali i dalje zapravo ne razumije stvarno iskustvo žena, a možda ga ono ni ne zanima.“ Ashanti naglašava da se ova pojava ne odnosi samo na žene koje tek traže partnera, nego i na one koje su u dugoročnim vezama. Ona smatra da mnoge udane žene nikada nisu vodile ovaj razgovor sa svojim partnerima, ili svjesno ignoriraju stavove svojih muževa, jer se ne žele osjećati kao da ih partner ne poštuje, prenosi Metro.

@unpunishablewoman

All men have a level of misogyny in them - systems of power condition and programs them to be like this from birth. How much can a woman tolerate?

♬ original sound - Unpunishable Woman

Prema istraživanju iz 2025. godine, čak dvije trećine mladih muškaraca smatra da bi im žene trebale biti podčinjene, tj. da u društvu nemaju istu vrijednost kao muškarci. Tu je vrlo istaknut problem manosfere, tj. influencera koji promiču ideju muške dominantnosti koja, ističe odvjetnica, predstavlja stalnu prijetnju sigurnosti žena. Prema terapeutkinji i autorici Gigi Engle, nije čudno da žene izbjegavaju pitati svoje partnere za iskreno mišljenje, jer je lakše negirati stvarnost ako ona uključuje činjenicu da vas partner ne smatra jednako bitnom ili ne poštuje.

„Važno je pitati muškarce što misle o mizoginiji i feminizmu već na početku odnosa, iako ne nužno na prvom spoju, ako to ne želite. Ljudi se boje postaviti to pitanje jer ne žele čuti odgovor, ali trebamo to gledati drugačije, s tim dobijete iznimno vrijedne informacije. Oni ti pokazuju kako gledaju na tvoja prava, na tebe kao osobu i kako će se ponašati u vezi na temelju toga. Osoba koja vrijedi tvog vremena i ulaganja neće imati problem razgovarati o tome“, zaključila je.
Ključne riječi
veza ljubav manosfera Feminizam žene

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