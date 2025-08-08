Oslijepila je nakon što je na putovanju popila koktel: 'Barem sam jedna od sretnica koja je preživjela'

Kanađanka Ashley King upozorava korisnike društvenih mreža nakon što je izgubila vid ispijajući otrovni koktel na odmoru – i kaže da je jedna od rijetkih sretnica koja je preživjela. U prosincu je sedam turista hospitalizirano na Fidžiju nakon što su popili zaraženo alkoholno piće u luksuznom odmaralištu. Samo mjesec dana prije, šest mladih putnika umrlo je u Laosu u gotovo identičnim okolnostima. Svake godine tisuće ljudi poginu ili se teško razbole jer nesvjesno konzumiraju alkoholna pića pomiješana s metanolom, piše New York Post.

“Miriše i okusom se ne razlikuje od alkohola koji obično pijemo,” ispričala je King, koja je ostala bez vida nakon što je popila piće dok je putovala Balijem. Metanol je bistra, zapaljiva tekućina koja mirisom podsjeća na etanol – njegovog pitkog “rođaka” – ali je izuzetno toksičan. “Samo 30 mililitara – jedna mala čašica – može vas ubiti, a 15 mililitara može uzrokovati sljepoću, zatajenje organa, teška oštećenja jetre i mozga,” upozorava King.

Ova se kemikalija koristi u brojnim industrijskim i kućanskim proizvodima, poput benzina, antifriza, razrjeđivača boje i tekućina za brisače. Na crnom tržištu, osobito u zemljama u razvoju, metanol se često dodaje ilegalnom alkoholu kako bi se povećala količina i zarada. Takav otrovni miks završava u barovima i hotelima, gdje ga gosti konzumiraju.

King se to dogodilo 2011. godine, kada je sa prijateljicom posjetila Bali uoči početka studija. U luksuznom baru naručila je koktel s votkom. “Ništa se nije razlikovalo od bilo koje druge večeri,” prisjetila se. Sutradan se osjećala mamurno, ali prva ozbiljna sumnja pojavila se tek dva dana kasnije u Australiji. “Sjećam se da sam razgovarala s carinicima i zvučala kao da sam pijana. Nisam mogla složiti suvislu rečenicu,” rekla je.

Po dolasku na Novi Zeland zaspala je u hotelskoj sobi. Kada se probudila, činilo joj se da je prostor potpuno mračan – ali nije bio. Izgubila je vid i imala problema s disanjem. U bolnici su krvne pretrage otkrile visoku koncentraciju metanola. Liječnici su bili šokirani što se uopće probudila. “Gubitak vida je najteža stvar koja mi se dogodila, s tim se borim svaki dan,” podijelila je na društvenim mrežama.

Metanol se u tijelu pretvara u formaldehid i mravlju kiselinu – oboje izrazito otrovne tvari koje dovode do opasnog zakiseljavanja krvi. Rani simptomi nalikuju običnom pijanstvu: vrtoglavica, mučnina, povraćanje i pospanost. No unutar 12 do 24 sata stanje se može pogoršati do sljepoće, napadaja ili kome. U nekim slučajevima teži simptomi javljaju se tek nakon tri dana.

Institut za metanol naglašava da se trovanje može liječiti ako se reagira u prvih 10 do 30 sati. Iznenađujuće, ponekad pijenje običnog alkohola može pomoći, jer usporava pretvaranje metanola u otrovne metabolite. Dok je bila u bolnici, King je dobila votku s narančinim sokom. “To je bila najapsurdnija stvar – što sam se više napila, to sam više mogla disati i malo bolje vidjeti,” rekla je.

Osim toga, liječena je hemodijalizom i steroidima, ali je ostalo samo oko 2% vida, koje opisuje kao “snijeg na TV ekranu”. “Prije tri dana imala sam cijeli život pred sobom, a sada mi kažete da sam slijepa?”, prisjetila se što joj je prošlo kroz glavu kada je čula dijagnozu.

Kako izbjeći otrovni alkohol?

Problem je globalan, ali najviše slučajeva trovanja metanolom bilježi se u Aziji – Indoneziji, Indiji, Kambodži, Vijetnamu i Filipinima. Od 2019. Liječnici bez granica zabilježili su više od 1000 incidenata i oko 14.200 smrti, uz smrtnost između 20 i 40%. Američko veleposlanstvo u Jordanu nedavno je izdalo upozorenje i savjete kako se zaštititi:

Kupujte alkohol samo u licenciranim trgovinama i provjerenim barovima.

Izbjegavajte ulične prodavače i neformalna mjesta.

Ako je piće neuobičajeno jeftino, postoji razlog – često je riječ o krivotvorinama.

Ne prihvaćajte besplatna pića od nepoznatih osoba.

Promatrajte kako se piće priprema, a ako primijetite čudan miris ili okus, odmah ga odbacite.

Ne ostavljajte piće bez nadzora.

Radije odaberite pivo, vino i pakirane napitke.

Provjerite boce prije otvaranja – slomljeni pečati, loše etikete ili pravopisne pogreške mogu biti znak lažnih proizvoda.

Pratite lokalne vijesti i prijavite se na putna upozorenja veleposlanstava.

“Ovo se ne mora događati – ali događa se. I premalo ljudi zna za opasnost. Zato dijelim svoju priču,” zaključuje King. Osim toga, pokrenula je peticiju na Change.org kako bi se podigla svijest i edukacija o rizicima otrovnog alkohola u školama i zračnim lukama.