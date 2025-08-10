'Zastrašujuća istina' o hrani u avionima: Liječnici upozoravaju na ono što zapravo jedemo tijekom leta

Zračni promet najčešći je način putovanja do egzotičnih destinacija, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Redoviti putnici dobro su upoznati s ponudom hrane u avionima. Većina avioprijevoznika poput easyJeta, TUI-ja ili Jet2-a nudi grickalice i pića uz dodatnu naplatu, dok dulji međunarodni letovi često uključuju besplatne obroke. I dok neki putnici s veseljem čekaju posluživanje hrane tijekom leta, drugi radije čekaju slijetanje kako bi nešto pojeli. No, je li uopće pametno jesti hranu koja se poslužuje na nebu?

Dr. Rangan Chatterjee, jedan od najpoznatijih britanskih liječnika i voditelj emisije Doctor in the House, u nedavnom TikTok videu podijelio je isječak iz svog podcasta Feel Better Live More u kojem je s kirurgom i wellness stručnjakom dr. Darshanom Shahom razgovarao o, kako je rekao, “zastrašujućoj istini o avionskoj hrani”.

@drranganchatterjee Did you know this about plane food? This week on my 'Feel Better, Live More' podcast I had a fascinating conversation with surgeon and wellness expert Dr Darshan Shah about simple habits to improve your brain health and longevity. Hear more in episode 573 ♬ original sound - Dr Rangan Chatterjee

Dr. Chatterjee se prisjetio razgovora s direktorom kabinske službe koji mu je otkrio da nikada ne jede hranu u avionu, već uvijek nosi vlastitu. “Rekao mi je: ‘Stvari koje se moraju dodati hrani da bi bila ukusna na visinama… kad biste znali, ne biste to ni taknuli’”. Dr. Shah dodao je vlastito iskustvo: “Primijetio sam da mi glukoza u krvi naglo poraste i ostane povišena satima nakon što pojedem avionski obrok. Zato sam odlučio postiti na svakom letu – jednostavno se ne isplati jesti”.

Zašto hrana u avionima ima drugačiji okus?

Na velikim visinama, niži tlak zraka i suh zrak u kabini isušuju nosne prolaze i smanjuju sposobnost osjeta okusa. Kako bi se to nadoknadilo, hrana u avionima često sadrži više soli, šećera i začina nego što bismo inače konzumirali. Časopis Prima izvještava kako se okusi tijekom leta smanjuju za čak 30%, a posebno se ističe uloga umamija – poznatog kao “peti okus” – koji se bolje percipira na visini. Zato su uobičajeni sastojci u avionskim obrocima rajčice, gljive i špinat.

Međutim, nutricionisti upozoravaju na nisku nutritivnu vrijednost takve hrane. Ellie Birch, viša nutricionistica u Holland & Barrettu, izjavila je za Conde Nast Traveller: “Hrana u avionima često je ultra-prerađena i siromašna vlaknima, a bogata šećerima, solju i konzervansima. To može uzrokovati probavne smetnje”.

TikTok video dr. Chatterjeea brzo je postao viralan – s preko 330.000 pregleda, 9.400 lajkova i gotovo 200 komentara. Jedan korisnik komentirao je: “U pravu je. Radio sam za proizvođača hrane za zrakoplove – imaju posebne laboratorije kako bi testirali okus hrane jer se okusni pupoljci mijenjaju na visini”. Drugi je dodao: “Uvijek sam nadut nakon avionske hrane, a inače nemam tih problema”.

Ipak, bilo je i onih koji nisu zabrinuti: “Ovisi koliko često letite. Logično je da stjuard izbjegava tu hranu, ali to ne znači da je opasna ako je pojedete povremeno”. Jedan komentar sažima cijelu raspravu: “Kad bismo znali što sve dodaju i našoj svakodnevnoj hrani – vjerojatno ne bismo jeli ništa”.