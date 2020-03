Pokazao koliko je bitno ispravno i temeljito pranje ruku: 'Ovaj video stvarno jako pomaže!'

Kako se koronavirus nastavlja širiti diljem svijeta, razne zdravstvene organizacije potiču ljude da pojačano brinu o higijeni, redovito peru ruku i dezinficiraju ih kako bi se smanjilo širenje, prenosi insider.com. Jedna od najvažnijih stvari koju netko može napraviti je oprati svoje ruke ispravno kako bi se zaštitio od virusa.

Pogledajte kako pravilno oprati ruke kako biste se zaštitili od virusnih infekcija:

Iako se pranje ruku čini kao jednostavan posao, nedavno se na društvenim mrežama pojavio video koji pokazuje kako većina ljudi neispravno pere ruke i koliko je važno ispravno pranje. Video pokazuje osobu u zaštitnim gumenim rukavicama koja koristi malo crne tinte, koja predstavlja tekući sapun te pokazuje proces pranja ruku.

Kako bi pokazali koliko je važno ispravno pranje ruku, u videu osoba koristi preporučenu tehniku i proces pranja krenuvši trljanjem dlanova, zatim između prstiju te trljanjem prstiju. Zatim prelazi na palčeve, a na kraju opet opere dlanove ta završi na zglobovima. Na kraju videa, zaštitne rukavice su potpuno crne te pokazuju koliko je važan ovaj način pranja kako bi se ubilo što više bakterija i virusa. Video je brzo prikupio nekoliko tisuća lajkova i pohvala.

Correct technique to wash your hands for proper disinfection. #CoronavirusOutbreakindia #CoronaVirusUpdate #COVID #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/1WeDwlCaF6