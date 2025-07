Počeo je osjećati miris karamele pa dobio zastrašujuću dijagnozu: 'Mislio sam da je epilepsija'

Muškarac koji se osjećao potpuno zdravim dobio je "najgoru moguću dijagnozu" nakon što je počeo osjećati neobičan miris karamele. Costas Fantis (57), vlasnik prodavaonice pomfrita u Stoke-on-Trentu, primijetio je da mu se promijenio njuh – s vremena na vrijeme osjetio bi miris slatke karamele, bez ikakvog izvora, piše LADBible.

Njegova obitelj objasnila je da se to događalo otprilike jednom mjesečno. Costas je isprva pomislio da je to možda povezano s epilepsijom, od koje je bolovao kao dijete. Miris nije dugo trajao, no obitelj mu je savjetovala da ode na pretrage kako bi se otkrio uzrok tog neobičnog simptoma.

Nažalost, ultrazvuk i daljnje analize otkrile su najgoru moguću vijest – glioblastom četvrtog stadija IDH-wildtype, najagresivniji tip raka mozga. Od dijagnoze u travnju 2024., Costas je prošao radioterapiju i kemoterapiju koje mu je odobrio NHS, no njegova obitelj sada pokušava prikupiti novac za potencijalno spasonosno liječenje u Njemačkoj.

“To je stvarno bizarno jer, što se tiče simptoma, uopće nije imao puno znakova bolesti”, rekao je njegov sin Antonio, “Povremeno bi osjetio miris karamele, ali sve bi trajalo tek nekoliko sekundi, možda jednom mjesečno. Sada znamo da su to zapravo bili mini napadaji, no tada nismo mogli ni zamisliti da je riječ o raku mozga”.

Obitelj je bila potpuno šokirana kada je saznala dijagnozu. Biopsija je pokazala da je tumor neoperabilan, što ih je dodatno uplašilo. “To samo dokazuje da možete izgledati zdravo i biti u odličnoj formi, a da se u vašem tijelu ipak razvija nešto opasno”, rekao je Antonio.

Costas je, iako zapanjen dijagnozom, odlučan nastaviti borbu. Dobro je reagirao na dosadašnje tretmane, no liječnici NHS-a rekli su obitelji da više ne postoji puno opcija, osim da pokušaju “uživati u životu”.

Obitelj sada prikuplja sredstva kako bi mu omogućila terapiju DC cjepivom u Njemačkoj, koja bi mogla produžiti njegov život. Ukupni trošak ovog tretmana iznosi čak 535.000 eura. Do sada je putem GoFundMe kampanje prikupljeno više od 308.000 eura. “Moj otac je uvijek bio nevjerojatno darežljiv čovjek i sada vidi koliko mu se to vraća kroz podršku ljudi”, zaključio je Antonio.