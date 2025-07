Ovisni ste o žvakaćim gumama? Onda će vas novo otkriće o mogućim posljedicama žvakanja šokirati

Ako ste ljubitelj žvakaćih guma, onda će vas nova studija neugodno iznenaditi. Znanstvenici su otkrili povezanost između žvakaćih guma i raka, točnije mikroplastike koju žvakanjem možemo unijeti u organizam. Nevjerojatno je da prosječan potrošač žvakaćih guma nesvjesno može progutati ekvivalent 15 kreditnih kartica plastike svake godine, prenosi UNILAD.

Iako još nije konačno potvrđeno, vjeruje se da mikroplastika potiče razvoj raka. Postoje stotine studija koje sugeriraju da bi to mogao biti slučaj, ali nijedna ne dokazuje nedvojbeno da je mikroplastika uzrok. Međutim, nedavno su istraživači iz Kalifornije zaključili da je izloženost mikroplastici 'sumnjivo' povezana s povećanjem slučajeva raka debelog crijeva, pa čak i pluća. Sada, studija pod nazivom Chewing gums: Unintended sources of ingested microplastics in humans (Žvakaće gume: Nenamjerni izvori unosa mikroplastike kod ljudi) navodi da žvakaće gume oslobađaju mikroplastiku.

Žvakaće gume se uglavnom sastoje od tri sastojka: zaslađivača, aroma i, naravno, gumene baze koju svi prepoznajemo – polimera, istog materijala koji se koristi u proizvodnji plastičnih predmeta, poput vrećica za smeće, te gumenih predmeta, kao što su automobilske gume. 'Naš cilj nije nikoga uplašiti', objašnjava glavni istraživač studije, profesor inženjerstva Sanjay Mohanty sa Sveučilišta Kalifornija u Los Angelesu (UCLA). 'Znanstvenici još ne znaju je li mikroplastika štetna za ljude ili ne. Ne postoje testiranja na ljudima. Ali znamo da smo svakodnevno izloženi plastici, i to smo željeli istražiti u ovoj studiji.'

Sažetak istraživanja njegovog tima otkrio je što bi ljubitelji žvakaćih guma trebali učiniti kako bi smanjili potencijalni rizik od razvoja raka. 'Rezultati pokazuju da svaki gram žvakaće gume može osloboditi do 637 čestica mikroplastike, pri čemu se 94 posto oslobađa u prvih osam minuta žvakanja', stoji u dijelu izvještaja. Dakle, ako želite nastaviti žvakati žvakaće gume, možda biste ih trebali dulje žvakati, umjesto da ih zamijenite čim im nestane okusa.

'Zanimljivo je da sintetičke žvakaće gume oslobađaju sličnu količinu mikroplastike kao i prirodne, biljne gume', nastavlja studija. Također se navodi da su neke mikroplastike mogle ostati neotkrivene zbog ograničenja istraživačke opreme. 'Ova otkrića sugeriraju da žvakanje guma može dovesti do izravnog unosa mikroplastike, potencijalno predstavljajući zdravstveni rizik. Plastika koja se oslobađa u slinu čini samo mali dio plastike sadržane u žvakaćoj gumi. Stoga budite odgovorni prema okolišu – nemojte je samo bacati vani ili lijepiti na zidove za žvakaće gume', zaključuje se u studiji.

