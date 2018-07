Pobjeda! Slavna čokolada dobit će svoj originalni izgled

Proizvođač čokolade Toblerone je 2016. smanjio čokoladu od 170 grama koja se prodavala u trgovinama na 150 grama, a također je povećao i razmake između trokuta na ovoj čokoladi da bi smanjio težinu što je izazvalo negodovanje. No cijena je tada ostala ista.

Tvrtka Mondelez se tada dvoumila između redizajniranja čokoladice ili povećanja njezine cijene, a novi izgled učinio im se kao bolja odluka. Tako su smanjili i troškove.

Sada nakon dvije godine Toblerone će se vratiti u svoj prvobitni oblik, no sada će i cijena biti znatno veća. Čokolada će biti teška 200 grama, ali i skuplja, i to nagađa se i do 200 posto.

Naravno trgovački lanci moći će omiljenu čokoladu prodavati i po povoljnijim cijenama na akcijama, piše Daily Mail.

