Nakon velike nužde koristite vlažne maramice? Liječnik otkriva zašto to više ne biste trebali raditi

Mnogi ih koriste jer imaju osjećaj da su nježnije, čišće i praktičnije od običnog toaletnog papira, no vlažne maramice nakon odlaska na WC mogle bi biti problematičnije nego što se čini. Na to upozorava dr. Evan Goldstein, američki proktolog iz New Yorka, koji se bavi zdravljem analnog područja i često javno govori o pogreškama u svakodnevnoj higijeni. Gostujući u podcastu Am I Doing It Wrong HuffPosta, dr. Goldstein istaknuo je kako je korištenje vlažnih maramica nakon velike nužde jedna od najčešćih navika za koje smatra da mogu narušiti prirodnu ravnotežu kože i bakterija na tom osjetljivom području. Prema njegovu mišljenju, problem nije samo u načinu brisanja, nego i u sastojcima kojima su maramice natopljene, piše Lad Bible.

Liječnik upozorava da analno područje, kao i drugi dijelovi tijela, ima vlastitu osjetljivu ravnotežu mikroorganizama. Kada se ona previše agresivno naruši, mogu se pojaviti iritacije, svrbež, dermatitis, bakterijske infekcije ili gljivične tegobe. Goldstein tvrdi da u svojoj ordinaciji redovito viđa pacijente čiji su problemi povezani upravo s dugotrajnom upotrebom vlažnih maramica.

Iako mnogi vjeruju da su vlažne maramice temeljitije od papira, stručnjak smatra da mogu izazvati suprotan učinak. Kemikalije, mirisi i konzervansi u njima kod nekih ljudi mogu nadražiti kožu, osobito ako se koriste svakodnevno. Uz to, mnoge maramice nisu dobre ni za okoliš, a često stvaraju probleme i u kanalizacijskim sustavima, čak i kada na pakiranju piše da su 'biorazgradive' ili 'pogodne za ispiranje'.

Goldstein posebno upozorava da se kod osjetljivih osoba mogu pogoršati i postojeći problemi poput hemoroida ili analnih fisura. Pretjerano trljanje, bilo papirom ili maramicama, dodatno iritira kožu i može produljiti oporavak. Zato savjetuje nježniji pristup higijeni, bez agresivnih proizvoda i nepotrebnog ribanja. Kao bolju opciju preporučuje pranje vodom, primjerice u bideu, jer se područje tako može očistiti bez jakog trenja i kemijskih dodataka. Ako bide nije dostupan, kratko ispiranje pod tušem također može biti jednostavno rješenje. Nakon toga kožu treba nježno posušiti, bez grubog brisanja.

Važno je naglasiti da povremena upotreba vlažnih maramica kod nekih ljudi neće nužno izazvati problem, ali svakodnevno korištenje, osobito mirisnih ili alkoholnih proizvoda, može biti previše za osjetljivu kožu. Osobe koje često osjećaju peckanje, svrbež, bol, krvarenje, iscjedak ili primijete promjene koje ne prolaze, trebale bi se javiti liječniku.