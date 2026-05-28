Xiaomi predstavlja Xiaomi 17T seriju, koja dolazi u dvije veličine i s telefoto mogućnostima u cijeloj seriji uz Leica uz Leica Live Moments

Xiaomi je danas predstavio posljednji dodatak svojoj T seriji pametnih telefona s potpuno novom Xiaomi 17T serijom, koja uključuje Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. U kombinaciji s naprednom Leica 5x telefoto kamerom i zaslonom koji se brine o zdravlju vaših očiju te ultra velikim kapacitetom baterije, Xiaomi 17T serija dolazi kao novo osmišljeni flagship obavijen naprednim dizajnom. Po prvi put telefoni u T seriji dolaze u dvije veličine, što ovoj seriji omogućuje da pruži nevjerojatno iskustvo, stvoreno po mjeri modernog korisnika.

Pretvorite trenutke u žive priče s Telephoto Masterom i Leica Live Momentom

Kombinacijom Leica optike i Xiaomijeve najnovije tehnologije stvaranja fotografija i videa, Xiaomi 17T serija dolazi sa sustavom od tri kamere koji predvodi glavna 50MP kamera dizajnirana kako bi uhvatila kristalno čiste slike. Unutar nje nalazi se ultra veliki 1/1.31-inčni senzor u Xiaomi 17T Pro i 1/1.55-inčni senzor u Xiaomi 17T. Oba kombiniraju Leicin UltraPure optički dizajn s 1G + 6P hibridnom Leica Summilux strukturom leće, koja je poznata po bilježenju nevjerojatnih detalja s iznimnom jasnoćom. Veliki otvor blende u cijeloj seriji pruža nadmoćan dinamički raspon i predivno stvorenu dubinu polja.

Po prvi puta, Xiaomi 17T serija donosi Leica 5x telefoto kameru u oba modela u T seriji, čime redefinira raznovrsnost u svojoj ponudi. Stvara 50MP snimke s OIS-om i nevjerojatnim rasponom, od sitnih detalja zabilježenih s pomoću 30cm makro fotografije do 10x zooma koji je ravnopravan optičkom i do 120x AI Ultra Zoomom. To omogućava besprijekorno snimanje i na blizu i na daleko, čime daje kreatorima fleksibilnost u duljinama fokusa. Ovaj telefoto sustav ne samo da poboljšava iskustvo fotografiranja, već i snimanja videa, pogotovo na Xiaomi 17T Pro, koji dolazi s prvim 4K 60fps filmskim načinom snimanja na Xiaomijevim telefonima, pružajući prirodno zamućenje pozadine za još bolje uranjajuće iskustvo. Specijalizirani načini snimanja poput Pozornice (Stage) dodatno poboljšavaju performanse u uvjetima kompleksnog osvjetljenja za fotografije i video, što osigurava da koncerti, predstave i drugi scenski nastupi budu zabilježeni s posebnom jasnoćom.

Xiaomi 17T serija napravila je korak dalje od tradicionalne fotografije i predstavlja Leica trenutke uživo (Live Moment), koji ne samo da hvata inače neuhvatljive trenutke već i pokrete i emocije koje su dovele do toga. Leica Live Moment čuva pokrete i prolazne izraze lica, dodajući veću dubinu i kontekst svakodnevnim trenutcima. Leica Live Moment moguće je koristiti u svim dužinama fokusa na stražnjim kamerama, kako bi stvorili dinamične slike obojene prepoznatljivom estetikom Leice te osigurali konzistentan vizualni stil bez obzira na perspektivu. Rezultat je ekspresivnije, nijansiranije stvaranje fotografije, koja je više od samo jedne scene te pokazuje emocije i priču u svakoj slici.

Leica Live Portrait proširuje tu mogućnost i u Portrait mode, dodajući prirodni efekt zamućenja (bokeh effect) koji pojačava razdvajanje subjekta i istovremeno zadržavanje fluidnosti pokreta. Novodizajnirani ekskluzivni Leica vodeni žigovi dostupni su za slike napravljene s pomoću Leica Live Momenta, dok se više zabilježenih trenutaka može kombinirati u kolaže koje je moguće podijeliti na društvenim mrežama.

Snimanje uživo (Live cinematography) ekskluzivno dolazi na Xiaomi 17T Pro i donosi dodatne kreativne mogućnosti s Ultra-HD Live Moment u 4K, kao i s besprijekornim zoom efektom s pomoću Freestyle ili Portrait Live cinematography.¹

Zaslon koji nudi nevjerojatno iskustvo gledanja uz vizualnu jasnoću i inteligentnu brigu za zdravlje očiju

Xiaomi 17T serija stavlja potrebe korisnika na prvo mjesto, integrirajući naprednu tehnologiju brige za zdravlje očiju u svoje zaslone kako bi predstavila Xiaomi Vision Care.² Na temelju medicinskih istraživanja s preciznim inženjerstvom, ovaj se zaslon automatski prilagođava uvjetima ambijentalnog osvjetljenja i učinkovito upravlja plavim svjetlom, treperenjem i zamućivanjem pokreta kako bi osigurao ugodno korištenje tijekom cijelog dana. Zahvaljujući ovim inovacijama, Xiaomi 17T serija prva je dobila TÜV Rheinland četverostruki certifikat za brigu o zdravlju očiju i osigurala je prvi Xiaomijev certifikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

U samom središtu ovog nevjerojatnog vizualnog iskustva je 1.5K AMOLED zaslon s vršnom svjetlinom od 3500-nita koji osigurava jasnu kvalitetu slike i visoku točnost boja, čak i u uvjetima jarkog vanjskog osvjetljenja. Xiaomi 17T Pro napravio je korak dalje pojačavajući vidljivost u noćnim uvjetima veoma slabog osvjetljenja s hardverski osiguranim minimumom svjetline od samo 1-nita.

Ne samo da je iskustvo gledanja kristalno čisto, već je i nevjerojatno glatko s visokim frekvencijama osvježavanja u cijeloj seriji. Pa tako ona iznosi do 144Hz u Pro verziji,³ i 120Hz u osnovnoj verziji. Oko cijelog zaslona nalaze se ultra-tanki okviri koji stvaraju uranjajući izgled, fokusirajući pozornost na sam zaslon. Treba istaknuti kako Xiaomi 17T Pro to ostvaruje s pomoću inovativnog načina pakiranja LIPO, što omogućuje stvaranje jednako velikih samo 1.29mm širokih okvira na sve četiri strane. ⁵ Istovremeno, Xiaomi 17T, dolazi u kompaktnijem obliku koji karakterizira jasan i lagan dizajn, optimiziran za korištenje pomoću jedne ruke bez napora, za korisnike koji cijene prenosivost i udobnost.

Ono što posebno naglašava ovaj zaslon je serija završih obrada koja spaja bezvremenski dizajn s modernim stilom kroz najnoviju tehnologiju i zanatsko umijeće. Xiaomi 17T Pro je dostupan u sofisticiranoj duboko plavoj (Deep Blue), elegantnoj duboko ljubičastoj (Deep Violet) i klasično crnoj boji. ⁴ Istovremeno, Xiaomi 17T je dostupan u četiri ekspresivne boje, koje uključuju sedefasto opalno bijelu (Opal White), eteričnu ljubičastu (Violet), upečatljivu plavu (Blue) ili klasičnu crnu.⁴ Profinjena završna obrada na bočnim stranama ostavlja čisti, moderan izgled, a manji, niži modul za kamere dodatno stvara dojam dotjerane silhouette. Blago zaobljeni rubovi omogućavaju korištenje bez ikakvog napora.

Snaga i performanse bez kompromisa

Napredna kamera i vizualna iskustva u Xiaomi 17T Series ne bi bili mogući bez snažnih performansi. Oba modela dolaze s silicij-ugljičnom baterijom sljedeće generacije koja osigurava višu gustoću energije, a istovremeno zadržava dugotrajne performanse.

Baterija od 7000mAh⁶ u Xiaomi 17T Pro je najveća u Xiaomijevim pametnim telefonima na međunarodnim tržištima,⁷ s povećanjem kapaciteta od 27% u odnosu na prethodnu generaciju,⁵ osigurava u prosjeku 1,88 dana korištenja za tipične korisnike i cjelodnevno korištenje za zahtjevne korisnike.⁸ I 100W žičano HyperCharge i 50W bežično HyperCharge punjenje su tu kad god vam treba brza nadopuna baterije. ⁹ Unatoč kompaktnijem dizajnu, Xiaomi 17T dolazi s baterijom od 6500mAh⁶ koja ima 18% veći kapacitet od prošle generacije.⁵ U kombinaciji s 67W HyperCharge,¹⁰ osigurava korisnicima bezbrižno korištenje tijekom cijelog dana. I Xiaomi 17T Pro i Xiaomi 17T su kompatibilni s punjačima drugih proizvođača zahvaljujući podršci za 100W⁹ odnosno 50W PPS¹⁰.

Za maksimiziranje učinkovitosti baterije odgovorna su dva visoko optimizirana čipseta dizajnirana za održive performanse. Xiaomi 17T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9500, izgrađen na 3nm procesoru, dok Xiaomi 17T dolazi s MediaTek Dimensity 8500-Ultra na 4nm arhitekturi. Oba nude velik napredak u CPU, GPU i AI performansama omogućavaju glatku responzivnost tijekom zahtjevnih zadataka i multitaskinga te igranja sljedeće generacije. Kako bi zadržali te vrhunske performanse, Xiaomi 3D IceLoop System osigurava napredno upravljanje hlađenjem kroz učinkovito razdvajanje pare i tekućine. Brzo odvođenje topline od jezgrenog čipseta povećava održivost i osigurava da uređaj ostaje ugodan za držanje u ruci, čak i u uvjetima najvećeg opterećenja.

I Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro donose brojne nadogradnje, među kojima je i napredni sustav kamera koji sadrži inovativni Leica Live Moment i visoko svestrani sustav telefoto leća, uz još veći kapacitet baterije i mnogo više, čime podiže Xiaomi T Series na potpuno novu razinu.

Memorijske varijante, boje, cijena i dodatne pogodnosti

Xiaomi 17T Pro bit će dostupan u tri boje (Blue, Black i Purple) i u memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB po cijeni od 999 eura.

Xiaomi 17T bit će dostupan u tri boje i u memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB po cijeni od 799 eura.

Kupci serije Xiaomi 17T na hrvatskom tržištu bez dodatnih troškova dobit će i nekoliko dodatnih pogodnosti:

tromjesečni pristup Google AI Pro paketu s proširenim pristupom Google AI uslugama i 5 TB prostora u oblaku,

tromjesečni pristup YouTube Premium usluzi za gledanje bez oglasa i preuzimanje sadržaja za izvanmrežno gledanje.

Promotivna ponuda

U periodu od 28.5. do 30.6. ili do isteka zaliha oba modela iz Xiaomi 17T serije bit će snižena 150 EUR. Više informacija na: https://mi.hr/mobiteli-i-tableti/xiaomi/xiaomi-17.html