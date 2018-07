Nećete vjerovati od kojih se nezdravih sastojaka radi Nutella

Iako je riječ o jednom o najpopularnijih čokoladnih namaza na svijetu, nitko ne osporava činjenicu da Nutella nije baš zdrava. Zapravo, teglica od 400 g ovog čokoladnog savršenstvaadrži više od 227 g šećera, prenosi Mirror.

Iako to bez sumnje pridonosi njezinom ukusu, porcija od samo 20 grama zadovoljava dvije trećine našeg potrebnog dnevnog unosa šećera. Ali Nutella nije napravljena samo od šećera.

Iako sadrži samo pet sastojaka, možda ćete biti iznenađeni kada vidite kako su ti sastojci raspoređeni. Pet sastojaka su palmino ulje, kakao, lješnjaci, obrano mlijeko u prahu i šećer.

Quite scary, this visual breakdown of Nutella's ingredients. Graphic created by a German consumer centre. https://t.co/49vWIOR1Sc pic.twitter.com/aHpYBJyUjr