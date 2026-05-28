Savjeti stručnjaka

Odjeća za kemijsko čišćenje? Evo koje komade možete prati u perilici i kako

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
28.05.2026.
u 16:27

Oznaka „samo za kemijsko čišćenje” ne znači da takvu odjeću ne možete oprati kod kuće, već da joj trebate pristupiti s malo više pažnje. Uz ovaj trik odjeću ne morate slati u profesionalne praonice, tvrdi stručnjakinja.

Odjeća s oznakom „samo za kemijsko čišćenje” ne mora nužno završiti u profesionalnim praonicama. Jedna stručnjakinja tvrdi da se brojni komadi odjeće mogu sigurno prati kod kuće ako tom procesu pristupite na pravilan način, a oznake poput ove češće služe kako bi označile osjetljivu odjeću. Kako objašnjava osnivačica tvrtke Good Wash Day, Carla Saull, oznaka za kemijsko čišćenje često služi kao dodatna mjera opreza, a ne stroga zabrana pranja u perilici.

Važno je znati sastav vaše odjeće, odnosno od kojih je tkanina napravljena, i prilagoditi način pranja njihovim karakteristikama. Kod pranja osjetljivih komada preporučuje korištenje mrežaste vrećice za rublje kako bi se smanjilo trenje s bubnjem perilice i drugim komadima odjeće. Savjetuje i da se odjevni predmet prije pranja okrene naopako radi dodatne zaštite, prenosi Daily Mail.

Za osjetljive materijale najbolje je koristiti hladnije programe, do 30 stupnjeva, i najnježniji ciklus pranja koji perilica nudi. Ako postoji program za svilu ili ručno pranje, takve su postavke optimalan izbor za osjetljivu odjeću. Carla ističe da se osjetljive tkanine poput svile, kašmira i vune često mogu prati u perilici ako se koristi odgovarajući deterdžent. Biološke deterdžente trebalo bi izbjegavati pri pranju ovih tkanina jer mogu oštetiti njihova vlakna. Posebno je važan i proces sušenja odjeće. Naime, ova stručnjakinja preporučuje položiti osjetljive komade odjeće ravno na čist ručnik i ostaviti ih da se suše prirodno. Naglasila je i da mokru pleteninu ne bi trebalo vješati jer se može trajno rastegnuti i izgubiti oblik.

Govoreći o pojedinim materijalima, Carla navodi da se svila može prati kod kuće ako to dopušta deklaracija. Hladno pranje uz nježan deterdžent i zaštitnu vrećicu pomoći će očuvati njezin izgled, dok bi omekšivač trebalo izbjegavati. Lan je, kaže, najbolje prati zasebno ili u polupraznom bubnju kako bi se tkanina manje gužvala. Niža brzina centrifuge i brzo vađenje iz perilice nakon završetka programa također mogu pomoći kako bi lan ostao uredniji i lakši za glačanje. Kod pamuka savjetuje standardno pranje na 20 do 40 stupnjeva, uz obaveznu provjeru deklaracije proizvođača. Dodaje da će protresanje odjeće prije sušenja pomoći smanjiti nabore i zadržati svjež izgled tkanine.
