Pita sa šljivama i marcipanom – raskošna rujanska delicija u koju ćete se sigurno zaljubiti

Tijesto za pitu možete pripremiti ranije i držati ga u hladnjaku do dva dana, a u zamrzivaču može stajati i do dva mjeseca. No, tada ćete ga morati upotrijebiti za kolač s nekim drugim sezonskim voćem.

Foto: Shutterstock

Pita sa šljivama i marcipanom

Sastojci:

225 g hladnog maslaca, usitnjenog na komadiće

350 g brašna

50 g šećera u prahu

1 veliki žumanjak (bjelanjak sačuvajte za premazivanje

tijesta)

Za nadjev:

1 kg šljiva (prepolovljenih, otkoštenih i još jednom

prepolovljenih)

100 g šećera plus dodatno za posipavanje

2 žličice kukuruznog brašna

1 žlica mljevenih badema

1 žličica ekstrakta badema

200 g marcipana, rezanog na trakice 1,5 cm

1 bjelanjak za premazivanje tijesta

šlag pjena ili sladoled za posluživanje

Foto: Shutterstock

Priprema:

Maslac i brašno ubacite u mikser s ¼ žličice soli i miješajte dok smjesa ne postane mrvičasta. Možete isti učinak postići i miješajući prstima. Dodajte šećer i kratko miksajte da se sve sjedini. Žumanjak umutite s 2 žlice hladne vode i prelijte po smjesi brašna. Još jednom kratko miksajte smjesu dok se ne počnu stvarati veće grudice. Ako vam se čini da je smjesa presuha, dodajte još 1-2 žličice vode, ne više od 3. Prebacite tijesto na radnu površinu i kratko zamijesite da se sjedini u glatku kuglu. Ne

pretjerujte s miješanjem jer će tijesto postati previše kompaktno. Napravite oblik diska pa zamotajte tijesto u prozirnu foliju i premjestite u hladnjak na 30 minuta minimalno, a može tako stajati do 2 dana. Zamrznuto tijesto možete čuvati do 2 mjeseca. Ubacite šljive, šećer i kukuruzno brašno u veliku posudu pa je nekoliko puta protresite da se sve pomiješa. Pirjajte na laganoj vatri 3-5 minuta, povremeno miješajući, dok šljive ne počnu omekšavati. Prebacite ih u cjedilo koje ste postavili iznad velike posude i ostavite do sat vremena, miješajući svakih 10 minuta, dok se sok iz šljiva ne skupi u posudi. Izvadite tijesto iz hladnjaka i podijelite

ga na 2 dijela, jedan malo veći od drugoga. Manji komad tijesta ponovo zamotajte i ostavite sa strane. Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto tako da prekrije dno posude i malo se preklapa preko rubova, dovoljno da ga možete lijepo utisnuti u bočne stranice. Kad ste posudu lijepo obložili tijestom pospite ga mljevenim bademima. U šljive umiješajte 2 žlice cijeđenog soka i ekstrakt badema. Žlicom prebacujte tako pripremljen nadjev od šljiva, stavljajući marcipan između slojeva šljiva. Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva i postavite rešetku za pečenje na srednju poziciju. Vrh pite ukrasite rešetkastim uzorkom od trakica koje ste napravili od preostalog tijesta. Kad ste gotovi, umutite bjelanjak i premažite ga po tijestu. Pospite s malo dodatnog šećera pa premjestite kolač u pećnicu i pecite oko 45 minuta, odnosno da lijepo porumeni. Ohladite desetak minuta prije posluživanja sa šlagom ili sladoledom.