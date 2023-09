'Panirani pureći odrezak i sporo pečena vratina u crnom pivu naši su klasici'

Konoba Stari podrum jedan je od uglednijih ugostiteljskih objekata u Velikoj Gorici, a oduševljava svojom tradicionalnom hrvatskom kuhinjom i autentičnom atmosferom. Ova regija poznata je po vinogradima i bogatoj gastronomskoj baštini, što je idealno mjesto za restoran koji nudi autentičnu hrvatsku hranu. Konoba ima rustikalnu i toplu atmosferu. Interijer je uređen u tradicionalnom stilu s drvenim stolovima i stolicama, kamenim zidovima i elementima koji podsjećaju na stare podrume. Vlasnici konobe su dvije mlade i perspektivne osobe, odnosno bračni par – 26-godišnji Matija Davutović i 25-godišnja Barbara Vučilovski. "Ime restorana Stari podrum dali smo zbog podruma koji je sagrađen davne 1862. godine na ovom istom mjestu. Uz nekoliko sitnih inovacija i danas je tu. Prostor star više od stoljeća nismo puno preuređivali jer stare cigle i stoljetni drveni stolovi pridonose ugođaju konobe koja će Goričanima ponuditi poseban gastronomski užitak", kaže Matija Davutović, ističući svoje specijalitete. "Imali smo poznatog chefa Raula Rajtmana koji nam je pomogao osmisliti specijalitete. Školovao je kuhare i 3-4 tjedna bio ovdje na obuci kako bi naši kuhari usavršili pripremu tih jela. Pomogao nam je i s receptima i, evo, do danas radimo po njima. I cijelo je vrijeme na stopostotnom nivou. Posebno smo poznati po našem odresku Barbara – purećem odresku paniranom u krušnim mrvicama, punjenom šunkom, sirom, špekom, feferonima i s malo luka. Tu dobijemo kombinaciju okusa koja daje neku posebnost tom jelu", objasnio je Matija Davutović, spominjući još neka od svojih specijaliteta.

"Sporo pečena svinjska vratina u umaku od crnog piva svakako je za preporučiti ljubiteljima mesa. Vratina se sporo peče u posebnim uređajima po 5-6 sati da bi bila što mekša. Čak nije potreban ni nož za rezanje, već se na sam dodir vilicom raspada. Jako je mekana i ukusna. Umak radimo od crnog piva koje daje dodatnu aromu i okus jelu. Imamo i teletinu ispod peke koju uglavnom radimo vikendom. U ponudi su i zagrebački odrezak, pizze, ćevapi, pljeskavice, sve od čiste junetine. Junetina je puno kvalitetnija, mekanija, sočnija i mi se zato držimo tog mesa", kaže mladi vlasnik napominjući da su gosti zadovoljni ponudom njihove konobe.

"Svakodnevno imamo stalne goste koji naručuju ista jela. Ujutro od 10 do 14 sati nudimo kuhana jela, zna to biti grah s kobasicom, grašak s noklicama, paprikaš, punjena paprika, sarma kada dođe vrijeme za nju... Nakon toga nudimo jela s našeg a la carte jelovnika i, naravno, deserte", kaže i dodaje kako su gableci u njihovoj konobi nešto posebno.

"Posebno smo poznati po gablecima. Njih kuha jedna starija kuharica i šef kuhinje. Svako jutro rade se svježi gableci, i to uvijek dvije vrste. Sve se radi po staroj recepturi, onako po domaći. To znači da ta bakica kuha kako se to radilo prije 30-40 godina i kako je ona naučila od svoje bake. Cijene su od 4 do 5 eura, što je jako pristupačno. Uz to se dobije još naša domaća pogača koju radimo u peći za pizzu, svježu svaki dan. Ljudi to jako cijene i vole jer je to, kako se kaže, bakina kuhinja. Jako su popularni grah s kobasicom, grašak i noklice, varivo od mahuna, špek-fileki, krvavica s kiselim zeljem", objasnio je.

Kada je vrijeme sarmi, ističe, rade se posebne pripreme, a koliko god porcija naprave, rasprodaju se. "Ljudi su jednostavno ludi za sarmom koja se servira uz pire-krumpir. Što se tiče domaće pogače, radimo je od tijesta s kojim radimo i pizze. Tijesto odstoji 24 do 36 sati da bi bilo idealno mekano i hrskavo iznutra. Ta je pogača puno bolja od kruha i ljudi je jako vole jer je uvijek topla, mekana, svježa. Svaki vikend slaže se jelovnik za idući tjedan. U ponudi imamo i riblja jela. Tu su prženi inćuni, pohani oslić, pržene lignje i lignje na žaru s blitvom i krumpirom. Ribu uvijek uzimamo iz iste ribarnice u Španskom, a meso nabavljamo u Velikom Polju, iz domaće proizvodnje Šarić", kaže vlasnik.

"Od deserata imamo klasične palačinke s Nutellom i marmeladom, zatim lava cake s kuglicom sladoleda od vanilije, pitu od jabuke s kuglicom sladoleda od vanilije, a vikendom znamo imati domaći cheesecake i domaću tortu od čokolade. S krenuo bih tu pažnju na lava cake, mi ga radimo sa svojom smjesom. Isto tako i pitu od jabuka. Sve je to napravljeno po domaći, na turopoljski način", govori Matija Davutović osvrnuvši se i na njihovu vinsku kartu.

"Naravno, uz svako jelo ide i dobra čaša vina. Imamo većinom domaća vina iz cijele Hrvatske. Naše vino kuće dolazi iz Zeline od jednog našeg prijatelja s kojim surađujemo već dugo godina, ali imamo i poznata istarska vina od Kozlovića do Bastijana, benkovačka vina, hvarski pošip. Imamo dosta vina i možemo pokriti svaku vrstu hrane. Za dobrodošlicu tu je rakija, domaća viljamovka, pelinkovac, borovnica, medica, šljivovica, travarica"; ističe Matija Davutović koji konobu vodi sa svojom suprugom Barbarom.

"Nekako smo se ravnomjerno raspodijelili. Ona više šefuje u kuhinji i vodi dio papirologije jer je ona puno bolja u tome, a ja se više baziram na šank i dostavu. Dolaze nam gosti iz okolice, Zagreba i cijele Zagrebačke županije, a imamo i nekoliko hotelskih soba pa tako da imamo i strance koji su ludi za našom kuhinjom. Oni traže ta neka lokalna jela, izbjegavaju ono što ima u svakom restoranu. Traže nešto što nemaju priliku jesti svugdje, grah, sarmu. Iznenađeni su veličinom naših porcija na koje nisu navikli, ti okusi naše kuhinje svaki ih put iznenade", kazao je Matija Davutović, te zaključio da je konoba Stari podrum često odredište za posebne prigode poput obiteljskih okupljanja, proslava rođendana, svadbenih svečanosti i drugih događanja te kako restoran može prilagoditi jelovnik i prostor prema potrebama gostiju za sve posebne prilike.

