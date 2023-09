Je li sigurno jesti jaja kojima je prošao rok trajanja? Evo što kažu stručnjaci

PROMO

Kreću upisi 19. generacije dugo očekivanog Beauty PRO tečaja pod vodstvom Silve Stojanović

Započele su prijave za dugo očekivani Beauty PRO makeup tečaj koji ove jeseni upisuje već 19. generacija polaznika. Tečaj će u luksuznom Makeup učilištu u centru Zagreba, dosad znanom kao Ministry of Beauty, voditi Silva Stojanović, a sve polaznike očekuje pregršt novosti – Make Up For Ever set šminke za polaznike te dva predavanja Lancôme regionalnog makeup artista, Milana Zorića, o njezi kože Beauty Tech inovacijama i jesenskom Lancôme looku.