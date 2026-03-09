Nakon teške operacije upalila mobitel i šokirala se: 'Plakala sam zbog onoga što je učinio moj muž'

Kad se Carrie Jakubowski probudila nakon histerektomije odnosno kirurškog zahvata odstranjivanja maternice, nije znala što točno očekivati nakon operacije. No, sigurno nije očekivala da će je na mobitelu dočekati više od stotinu poruka njezina supruga Paula. Ova 41-godišnja učiteljica ispričala je za People da se, čim je došla k sebi, osjećala lakše te da nije osjećala bol i paniku. 'Kirurg je došao nakratko provjeriti kako sam. Bila sam još svježe razbuđena pa je razgovor bio kratak, samo je htio biti siguran da razumijem zašto sam bila u tolikim bolovima i da znam da je operacija dobro prošla', kaže Carrie. Nakon otprilike sat vremena prebačena je u prostoriju za otpust, gdje je opet zaspala. Kad se drugi put probudila, suprug joj je bio doslovno 'nos uz nos'. 'Briznula sam u plač, preplavile su me valjda sve emocije koje postoje. I on je izgledao kao da je svašta prošao pa sam mu stalno ponavljala da sam dobro', prisjeća se.

Tek na putu kući Carrie je zatražila mobitel. Tada je vidjela gotovo 170 novih poruka. U prvi tren mislila je da su od raznih ljudi, a onda je shvatila da je više od stotinu poruka od Paula. 'Bila sam potpuno zbunjena. Kad sam počela skrolati, shvatila sam da je to baš njegov stil, ali ujedno i gesta koja bi u bilo kojem mjerilu bila velika. Na neki način me dodatno umirilo, dobila sam još jedan dokaz njegove ljubavi i odanosti', rekla je.

No, nije je iznenadio samo broj poruka, nego i sadržaj. Dok je Carrie bila na operaciji, Paul joj nije slao samo riječi ohrabrenja nego je njezinog plišanog medvjedića Paddingtona poveo u 'đir' po gradu. Znao je, kaže, da će je to nasmijati kad se probudi. Carrie opisuje Paula kao 'slatkog i pomalo luckastog čovjeka' te vjeruje da je cijela ideja krenula kao nešto što će nju razveseliti, ali i njega prizemljiti dok se nosio sa strahom i tjeskobom. Tako je plišani Paddington taj dan završio na palačinkama u obližnjem restoranu, zatim u lokalnom muzeju i na još nekoliko usputnih stanica. Na svakom mjestu Paul je snimio fotografiju i poslao joj kratku poruku, ispisavši tako mali dnevnik ljubavi i čekanja.

Carrie je kasnije objavila video na TikToku uz opis: “'To je 115 poruka mog muža koji je vodio mog plišanog Paddingtona po gradu dok sam bila na histerektomiji, da se imam čemu glupavo nasmijati kad se probudim.' Reakcije su, kaže, bile odlične. 'Mislim da ljudi u tom videu vide nešto nasumično i smiješno, ali duboko posvećeno, i prepoznaju da je to ono što nam svima treba da se osjećamo viđeno i važno. Svi mi želimo neki opipljiv dokaz da osoba o kojoj najviše razmišljamo, razmišlja i o nama', rekla je. Dodala je i da joj cilj nije bio 'hvalisanje', nego spoznaja da je dobila točno onu vrstu ljubavi koju je željela.

Carrie i Paul upoznali su se na aplikaciji za upoznavanje 2021., kada je ona bila svježe razvedena samohrana mama. Brzo su se zaljubili i vjenčali u prosincu 2023. Kaže da je Paul prirodno preuzeo ulogu dodatne očinske figure za njezinu kćer i da svakodnevno pokazuje kako bira njih dvije. 'Ljubazan je, osjetljiv, prizeman, ali i pomalo bajkovit. Puno radi i uvijek pita što mi može skinuti s leđa', opisuje ga njegova supruga.

Dva tjedna nakon operacije, Paul joj i dalje pomaže u oporavku, a to je, priznaje Carrie, i za nju svojevrsna lekcija. 'Ja sam onaj tip osobe koji bi najradije sve učinio sam. I to da me Paul mora podsjećati da sjednem, usporim i dopustim mu da se brine o meni, i to je putovanje. Stalno se priča o muškarcima koji se dignu i brinu o partnerici kako zaslužuje, ali puno se manje priča o tome da žene dovoljno vjeruju muškarcima da im to napokon i dopuste. To je posebna tema', zaključila je.