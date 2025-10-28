Ne možete zaspati? Ovih pet trendova u uređenju doma vam potajno kradu san

U želji da naš dom izgleda moderno i u skladu s najnovijim trendovima, često slijepo slijedimo savjete iz časopisa i društvenih mreža. No, pritom zaboravljamo da ono što je estetski privlačno nije uvijek i praktično, a ponekad može čak negativno utjecati na naše raspoloženje, zdravlje ili kvalitetu sna. Ako vam je ustajanje teško i ne osjećate se osvježeno nakon noćnog sna, onda bi krivnja mogla biti u vašem uređenju interijera. Dr. Deborah Lee, stručnjakinja za zdravlje i san iz Doctor Foxa, podijelila je neke od popularnih izbora uređenja interijera koji bi zapravo mogli ometati vaš san.

Stvari poput pogrešnih boja, pretrpanih prostora ili čak materijala vašeg uzglavlja mogle bi uzrokovati probleme s vašim snom. Jedan od najčešćih trendova uređenja interijera ove sezone je zasićenost boja. Odabir da svoju spavaću sobu obojite u tmurne, tamne boje od zida do stropa može poremetiti vaš san, piše Daily Express. "Iako tamnija paleta može djelovati ugodno i stvarati osjećaj zaštićenosti, pretjerano zasićene i slabo reflektirajuće kombinacije boja mogu učiniti večernje osvjetljenje još oštrijim, pa ljudi posežu za jačim lampama i ekranima da bi to nadoknadili, a upravo to želimo izbjeći. Zadržite tamne tonove na jednoj ili dvije površine i uravnotežite ih toplo bijelom, slojevitom rasvjetom s niskim odsjajem te odaberite mat završne obrade da biste smanjili oštre refleksije", savjetovala je dr. Lee.

Još jedan popularan dizajnerski trend tiče se rasvjete. Gole, izložene žarulje često se biraju zbog modernog i industrijskog izgleda, ali mogu ozbiljno narušiti vaš kvalitetan san. "Gole viseće svjetiljke s nitima i skulpturalna sjenila izgledaju sjajno na društvenim mrežama, ali često emitiraju hladniju, visokointenzivnu svjetlost koja potiskuje melatonin sat vremena prije spavanja. Umjesto toga, noću koristite tople žarulje i postavite prigušivače. Usmjerite svjetlo prema dolje ili na zidove da biste izbjegli izravan odsjaj u razini očiju od kreveta", objasnila je stručnjakinja.

Materijali koje koristite u spavaćoj sobi također mogu uzrokovati probleme. Iako elementi poput tepiha od teške vune i višeslojnih zavjesa mogu izgledati prekrasno, oni također skupljaju prašinu i prljavštinu. Ta prašina može iritirati dišne puteve i ometati san. "Odlučite se za uklonjive, perive navlake, tepihe s niskim vlaknima i podstavljene zavjese. Također, osigurajte da tjedno usisavate i perete tekstil", rekla je dr. Lee. Od pojave pandemije COVID-19, rad je postao fleksibilniji i mnogi ljudi sada rade od kuće. Međutim, ako vam je spavaća soba ujedno i ured, to može otežati kvalitetan noćni san.

"Ugrađeni stolovi i otvorene vješalice za odjeću djeluju prozračno, ali radni podsjetnici i vidljive liste obaveza potiču budnost i lučenje hormona stresa. Držite ured odvojen od spavaće sobe i fizički odvojite rad od sna. Koristite paravan, ormar sa zatvorenim vratima ili ormarić za prijenosna računala i papire. Ako je prostor tijesan, spakirajte radne predmete sat vremena prije spavanja", savjetovala je stručnjakinja.

Njezin posljednji savjet je da ignorirate maksimalistički trend u svojoj spavaćoj sobi. Zidovi s galerijom fotografija, hrpe jastuka, deka i sitnica mogu biti šarmantni, ali nered može uzrokovati da se vaš mozak usredotoči na pogrešne stvari. Umjesto toga, pokušajte svoje spavaće sobe držati bez nereda i smjelih uzoraka.

"Spavaće sobe trebale bi biti sobe za oporavak, tretirane kao utočište za bolju kvalitetu sna, a ne kao izložbeni prostori. Estetika je, naravno, važna i želite okruženje u koje uživate ulaziti, ali kada se dizajnerski odabiri bore s vašim cirkadijalnim ritmom, vaš će san pretrpjeti udarac", zaključila je dr. Lee.