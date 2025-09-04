Ova uobičajena večernja rutina mogla bi 'ubiti' vaš seksualni život

Trake za usta, trake za bradu, uvijači za kosu bez grijanja. Nekada je pranje zubi bilo dovoljno. Danas TikTok predlaže da “ružni legnete kako biste se probudili lijepi”. Naizgled bezopasno, ali ako ste zalijepljenih usta i glave obavijene spravom nalik renesansnom mučilištu – kada točno trebate imati seks?

Negdje dioničari zadovoljno trljaju ruke dok mi snimamo jutarnje TikTokove. Jer na kraju dana – tko zapravo profitira od svega toga? I još važnije: što sve te optimizirane rutine rade našem ljubavnom životu? O tome su iz HuffPosta razgovarali s Alexandrom Solomon, kliničkom psihologinjom, profesoricom na Northwesternu i autoricom podcasta Reimagining Love.

“Svaka veza je paradoks”, rekla je, “Tu sam ja, tu si ti i tu smo mi”. Drugim riječima – izgubiti se potpuno u vezi nije dobro, ali povući se samo u sebe nije ništa bolje. Cilj je ravnoteža: “Kako te voljeti, a da ne izgubim sebe?”. Ako složena rutina preuzme večer, cijeli raspored se mora prilagoditi. “Ako želite u krevet u 22:30 i još imati vremena za intimnost, sve ostalo treba skratiti”, objašnjava Solomon. Drugim riječima, vaš seksualni život ovisi o vašoj listi koraka za spavanje.

No, stvar nije u traci za usta naspram seksa. Radi se o tome da rituali, kada postanu previše kruti, prestaju biti briga o sebi i postaju zidovi. “Rutine mogu biti savršen izgovor za izbjegavanje bliskosti”, kaže, “Ako vas partner ne može dotaknuti jer ste zalijepljeni, maskirani i umotani, vrijeme je za razgovor”.

U osnovi svega krije se strah: od starenja, gubitka poželjnosti, nevažnosti. “To je presjek patrijarhata, seksizma i ageizma”, kaže Solomon. Poruka industrije je jasna: ljepota je uvjet, a intimnost nagrada za trud. “Koja bi industrija propala kad bi žene odlučile da smo lijepe upravo takve kakve jesmo?”, pita. Odgovor vrijedi milijarde.

Statistike podupiru njezinu zabrinutost. Prema podacima Nacionalnog istraživanja rasta obitelji, aseksualnost među mladima je naglo porasla. Kod muškaraca od 22 do 34 godine udvostručila se, a kod žena porasla za oko 50%. Najveći pad bilježi se ne u povremenim odnosima, već u monogamnim vezama – ljudi jesu u paru, ali fizički se sve manje povezuju.

Alternativa? Solomon predlaže preoblikovanje rituala. Umjesto 12 koraka prije spavanja – možda pola sata čitanja knjiga ili možda zajedničko vođenje dnevnika. Ili jednostavno upola manje koraka kako biste stigli poljubiti se za laku noć. Ako se slijepo držite rutine – zapitajte se što zapravo izbjegavate. Možda nije partner, nego činjenica da seks koji imate nije dobar.

Jedno od rješenja je – zakazati seks. Da, doslovno ga staviti u kalendar. “Kada parovi čekaju kraj dana, intimnost često ispadne s popisa”, kaže Solomon, “Namjera ne ubija strast – naprotiv, govori da vam je ona važna”.

Bukirajte vrijeme za intimnost prije nego što bukirate vrijeme za retinol. Šaljite jedno drugome male poruke kroz dan, stvarajte iščekivanje. “To postaje vaš mali zajednički svijet”, dodaje Solomon, “I pretvara svakodnevicu u igru”.

Na kraju Solomon upozorava: “Neka struktura je dobra. Ali kad se stalno širi – s dva koraka na pet, pa na dvanaest – to je crvena zastavica. Više nije uvijek bolje”. Jer ako su nam noći ispunjene konzumacijom – proizvodima, pravilima, checklistama – ne ostaje prostora za ono ljudsko: intimnost, spontanost, pa čak ni pravi odmor. Možda je, zapravo, najbolji trik za ljepotu – otići na spavanje ispunjen.