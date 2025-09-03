Muškarci priznali: 'Ove tri stvari nas užasno živciraju kod žena tijekom seksa'

Seks može biti stresna tema za svakoga, ali što se tiče muškaraca, tema seksa obično se fokusira na tri glavna područja zabrinutosti. U nedavnom istraživanju provedena je anketa s više od 3000 muškaraca i te su se teme stalno iznova pojavljivale. Dakle, ovo su najčešće stvari koje muče muškarce u krevetu, piše Your Tango.

1. Ako uvijek mora on inicirati seks: Ovo je definitivno bila jedna od najčešćih tema u svim odgovorima. Većina muškaraca sasvim je sigurna u to da su oni ti koji započinju seks sa svojim partnericama. Zapravo, mnogi su muškarci čak spomenuli da bi više voljeli biti oni koji iniciraju većinu vremena. Ali stotine muškaraca govorilo je o tome kako bi željeli da njihova partnerica (barem) povremeno započne seks.

Odgovori su varirali u spektru od "Ne bih imao ništa protiv da je ona ta s većim seksualnim nagonom i da se osjećam kao da ju ne mogu pratiti..." do "U idealnom svijetu ona bi započela seks možda jednom ili dva puta mjesečno, samo zato da sam bez ikakve sumnje znao da ju je jednako privlačila ideja seksa sa mnom kao i mene nju.” Najčešći trend u ovim povratnim informacijama više je naginjao prema "Volio bih da ona ponekad započne seks sa mnom."

Za većinu muškaraca manje je bilo više. Jednom tjedno ili nekoliko puta mjesečno činilo se idealnim. Što se tiče takta koji ulazi u seksualnu inicijaciju koju ti muškarci žele? Gotovo da nije utjecalo na ničiji odgovor. I, ako ništa drugo, nedostatak tradicionalnog takta ili suptilnosti bio je poželjan. “Mogla bi me doslovno niotkuda zgrabiti za međunožje dok perem suđe i to bi mi bilo dovoljno. Ne treba mi suptilnost.” "Moja fantazija o idealnom svijetu (za koju ne mislim da je toliko nategnuta s obzirom na to koliko je naš odnos trenutno dobar) je da dođem kući, a ona je već u donjem rublju... čeka da je odvedem u krevet." Mnogi muškarci izjavili su da njihove partnerice ne trebaju biti pametne, stidljive, ljupke ili suptilne u seksualnom iniciranju... samo da žele da se to dogodi. Dakle, mislite da bi vaš šartner mogao uživati ​​u ovome... možete ga prvo pitati bi li uživao ili jednostavno isprobati. Rezultati bi vas mogli iznenaditi.

2. Briga oko toga hoće li dovoljno dugo trajati i hoće li zadovoljiti svoju partnericu: Ovo je vjerojatno jedna od stvari za koje ste mislili da bi mogle biti na ovom popisu kada ste prvi put pročitali naslov. Kliše, ali istina... muškarci su jako zabrinuti za svoje penise i seksualnu izvedbu kada je u pitanju seks. Najčešće potpodjele ovih odgovora bile su zabrinutosti oko 1) Je li moj penis dovoljno dug/dovoljno velik?, 2) Izdržavam li dovoljno dugo?, i pitanje koje na kraju postavljaju u sve tri ove podtočke, 3) Uživa li moja partnerica i osjeća li se jako zadovoljno mojom izvedbom?

Evo nekoliko citata nekih muškaraca koji pate od ovih problema. “Mislim da me pornografija stvarno zezala od malih nogu. Gledajući te muškarce s naizgled pastuhovskom trajnom snagom i ogromnim penisima, osjećao sam se neprikladno na toliko razina. Odgađam spavanje sa ženama koliko god mogu u novim vezama jer se brinem da nisam dorastao.” “Kada izdržim manje od deset minuta tijekom penetrativnog seksa, osjećam duboke osjećaje srama. Čak i ako mi kaže da je jako sretna, a ja znam da je doživjela orgazam, i dalje se osjećam kao da sam zabrljao. Poslije mi je teško pogledati je u oči jer sam se toliko mučio zbog toga.” “Znam da sam sebi u velikoj mjeri stvaram tjeskobu, ali kada ne osjećam da sam postigao svoj objektivni cilj kakav bi seks trebao biti (tj. da traje 45+ minuta i da moja djevojka doživi orgazam najmanje 5 puta) tada se osjećam kao promašaj. Znam koliko je ovaj modus operandi perfekcionističan i pogrešan... ali moj um tako funkcionira."

Ono za čim su muškarci izrazili želju (kada je riječ o ovim temama) je da žele da ih partnerica uvjeri da voli njihov penis, da je njihov seksualni učinak više nego adekvatan (ako je to istina), a ako nije, izrazili su da bi željeli da njihova partnerica češće govori o tome što želi od njih seksualno. Je li ta povratna informacija od njihove partnerice bila u stvarnom vremenu (trenutno, tijekom seksa) ili naknadno/izvan spavaće sobe nije bitno. Oni su samo željeli biti najbolji mogući ljubavnici za svoju partnericu.

3. Imati partnericu koja ne misli sama za sebe da je seksi: Muškarci stvarno žele da njihove partnerice same vide koliko su zapravo privlačne, jer je to onda i njima privlačno. “Kažem svojoj ženi da mislim da je najljepše ljudsko biće na planeti... ona mi ne vjeruje. U braku smo više od dvadeset godina, nemam toliki seksualni nagon, a ipak dobijem erekciju svaki put kad je vidim kako se vraća kući s posla. Volio bih da postoji način na koji je mogu uvjeriti ili natjerati da osjeti koliko mi je privlačna. I nije samo fizički. To je njezina energija. Ona jednostavno osvjetljava moje tijelo na tako dubokoj razini.”

