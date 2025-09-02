Kako do savršenog seksa u bilo kojoj dobi? Stručnjakinja ima odlične savjete...

Vaš seksualni život nikada ne mora biti dosadan, bez obzira na godine ili koliko god mislili da ste neiskusni. Uvijek postoje stvari koje možete učiniti da začinite stvari i, što je još važnije, pojačate svoj orgazam. Seksualna terapeutkinja Louise Van Der Velde, poznata i kao Profesorica užitka, kaže da ne postoje dva ista orgazma i da postoje određeni razlozi za to, piše Daily Star.

Louise putuje svijetom savjetujući parove i samce o tome kako poboljšati svoju seksualni život, a priznaje da je doživjela najbolje orgazme u životu prije svog 50. rođendana. Za nju se seks definitivno poboljšao s godinama, a rekla je da je to sve zato što koristi niz ključnih tehnika za poboljšanje performansa. Ključne stvari koje treba isprobati, prema Louise, su 'ograničavanje' i 'kontrola orgazma' gdje dolazite do točke vrhunca prije nego što napravite brzi predah.

- Seks neće uvijek biti fantastičan i važno je da parovi imaju realna očekivanja, posebno kad uživaju u eksplozivnom i redovitom seksu na početku veze. Gotovo svi parovi, koliko god voljeli seks i imali izvrsnu tehniku, s vremenom će se 'opustiti'. To je savršeno prirodno i nije loša stvar, seks se mijenja u dugotrajnoj vezi i očito se učestalost može smanjiti. Intenzitet orgazma povezan je s kvalitetom seksa koji je uslijedio. Što je bolji seks, to je bolji orgazam, a često i duži. Orgazam često može biti intenzivniji ako se suzdržite od seksa nekoliko dana - objasnila je seksualna terapeutkinja. Dodala je i da se ljudi ne bi trebali osjećati prazno nakon orgazma, jer bi seks uvijek trebao biti pozitivna stvar koja se odvija uz dogovor.

- Orgazmi su veliki dio seksualnog zadovoljstva. No, previše fokusiranja na njih zapravo vas može spriječiti u postizanju redovitih orgazama - Umjesto toga, usredotočite se na vlastito osobno zadovoljstvo i na ono što vam u ovom trenutku odgovara. Ovo se zove 'nezahtjevan dodir' i važno je za zbližavanje vas i partnera kroz aktivnosti poput senzualne masaže ili zajedničke masturbacije - savjetuje terapeutkinja - rekla je.

Sedam savjeta seksualne terapeutkinje za bolje orgazme:

Dovedite se do ruba: Ovo je izvrstan način za poboljšanje kvalitete orgazama za oba partnera. Uzbuđujete se do točke vrhunca prije nego što se nakratko suzdržite od stimulacije (najmanje 30 sekundi) i zatim nastavite. Kada konačno dođete do tog orgazma, bit će super eksplozivan. Edging (koje se naziva i surfanje, peaking, zadirkivanje...) obično je dobrovoljni čin.

Izbjegavajte ih: Ove seks poze žene najviše mrze

Kontrola orgazma: Ovo je slično zadirkivanju, ali partnerska aktivnost. Kontrola orgazma često se može koristiti kao dio BDSM igre, ali ne isključivo. To jednostavno može uključivati traženje od partnera da uspori ili čak da se suzdrži od osobne stimulacije, dok druga polovica 'sustiže' te je sve bliže orgazmu.

Najvažniji spolni organ je vaš mozak: Zvuči poprilično očito, ali najbolji seks događa se kada ste duboko povezani sa svojim partnerom. Polovica muškaraca (čak 48 posto) i 39 posto žena smatra da je ljubav najvažniji faktor u postizanju seksualne sreće.

Prihvatite način razmišljanja koji ste imali u prvom tjednu veze: Oba partnera dugo pamte te rane prekretnice u vezi. Prvi put kad ste se vidjeli, prvi poljubac i prvi put kad ste imali seks. Njegujte te uspomene i pokušajte ponovno stvoriti uzbuđenje koje ste oboje tad osjećali.

Raznolikost je začin života: Svaku večer jedite isti obrok i ubrzo će vam dosaditi, a seks nije ništa drugačiji od toga. Previše parova zaglavi u seksualnoj kolotečini u kojoj rade iste stvari u isto vrijeme s istim rezultatima. Seks postaje rutina, a ne nešto posebno čemu se veselite. Razgovarajte o seksu i izrazite svoje interese te se dogovorite što odgovara vama i partneru te isprobavajte nove stvari. Na primjer, imajte seks u različitim prostorijama u kući, odvezite se na selo i pronađite skrovito mjesto gdje se možete uloviti u ljubavni klinč, pokušajte se seksati ujutro umjesto navečer ili se počastite novom seks igračkom. Bitno je da to što isprobavate čini stvari zabavnim i razbija rutinu.

Ne budite pohlepni: Vrlo malo parova ima dobar seks svaki put. Većina nas doživi mješavinu fantastično sjajnih seksualnih seansi, 'običnog' seksa i čudnih smiješnih slučajnih seks susreta kroz naše veze. Čak i parovi koji svoj seksualni život ocjenjuju fantastičnim priznaju da su samo dvije do tri seksualne seanse od svakih 10 materijal za pamćenje, tako da, uživajte u fenomenalnom seksu, ali jednako cijenite i onaj koji je 'samo dobar'.

Vlažnije je bolje: Seks je bolji za ljude bilo koje dobi kada je 'sklizak'. Previše ljudi misli da je lubrikant samo za starije ljude ili one koji se teško sami podmazuju prirodnim putem, no lubrikant može svima pomoći. Ako volite duži seks, važno je zaštititi se od bolova.

O ovim stvarima muškarci i žene zapravo razmišljaju tijekom seksa, tvrdi istraživanje: