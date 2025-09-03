Jeste li znali da je jutarnji seks bolji i od kave? Evo zašto!

Mnogi svoj dan započinju kavom kako bi se razbudili i započeli dan. No, znanstvenici tvrde da bi moglo postojati nešto što puno učinkovitije od šalice kave, a to je - seks. Zdravstvene blagodati seksa su dobro poznate od oslobađanja od depresije, podizanja imuniteta ili blagotvornog utjecaja na nesanicu.​​​​​​Evo zbog čega biste trebali prakticirati jutarnji seks, kako piše Bustle.

Podiže raspoloženje: Seks u jutarnjim satima oslobađa hormon sreće oksitocin, što potiče parove da osjete dodatnu međusobnu povezanost. Osim što oslobađa od bolova, vođenje ljubavi je jednako učinkovito i u borbi protiv stresa i depresije. Istraživanja su pokazala da su stresne situacije kojima su ispitanici bili izloženi uspješnije i kvalitetnije savladane kod onih koji su prije samog suočavanja s takvom situacijom prakticirali seks. Blaga depresija koja se kod svakog od nas zna pojaviti, pogotovo u ovim hladnim zimskim danima, je dokazano uspješno izlječiva upravo seksom.

Seks pomlađuje: Redovit jutarnji seks može nas pomladiti od pet do sedam godina zbog oslobađanja endorfina. Istraživanje koje je proveo dr David Weeks iz Kraljevske bolnice u Edinburghu pokazalo je kako je su osobe koje su izgledale mlađe imale redovitiji jutarnji seks nego drugi u istoj životnoj dobi! Seks potiče lučenje hormona rasta koji između ostaloga utječe i na izgled kože, koja postaje zategnutija i ljepša.

Sagorijeva kalorije: Ima li bolje jutarnje tjelovježbe od seksa? Mnoge su studije pokazale kako se seksualna aktivnost može smatrati odličnim načinom za sagorijevanje kalorija. Inače, istraživanje farmaceutske kompanije Superdrug iz Velike Britanije, otkrila je kako većina parova koja ima jutarnji seks, to najčešće obavlja nedjeljom u 9 ujutro. Ovaj fenomen se odnosi na promjenu raspoloženja koje odrasli zaposleni ljudi doživljavaju od petka predvečer do nedjelje popodne.