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Ova poza u seksu nije zahtjevna, a garantira orgazam: Žene ju posebno vole!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
11.07.2026.
u 22:00

Velikom broju žena teško je doživjeti orgazam tijekom penetracije, a pojedine poze pogodnije su za postizanje vrhunca od drugih

Ako ste ljubitelj 'doggy' poze u seksu, ali ne i napora koji dolazi s njom, morate isprobati pozu 'ležeći policajac'. Naime, to je savršena sek poza koja ne zahtijeva puno akrobacija u krevetu, a dobit ćete duboko intenzivan seks s orgazmima. Velikom broju žena teško je doživjeti orgazam tijekom penetracije, a pojedine poze pogodnije su za postizanje vrhunca od drugih. Nepisano je pravilo da će žena najlakše doživjeti orgazam u pozi 'kaubojke', a za djevojke koje ipak više vole biti dolje poza postoji ležeći policajac u kojoj je orgazam gotovo garantiran, piše The Sun.

Što je ta poza zapravo? Seksualnu pozu 'ležeći policajac' lako je svladati i obećava intenzivan užitak bez rizika od istezanja mišića ili bez toga da se osjećate kao da ste imali naporan trening. U osnovi, to je jednostavna verzija 'doggy' stylea i uključuje ležanje na trbuhu s jastukom ispod bokova. Naziv dolazi od uzdizanja koje stvara zdjelica žene s jastukom.

Evo kako se izvodi: Žena leži na trbuhu, dok joj se ispod kukova nalazi neka vrsta podizača, poput jastuka, a njezin partner nalazi se iza nje. Muškarac stavlja noge između nogu partnerice, a visina jastuka pomaže stimulaciji G točke. Poza je idealna za žene koje vole ležati tijekom seksa, a u njoj neizmjerno uživa i muškarac koji želi što prije i sebe i partnericu dovesti do vrhunca.
Ključne riječi
žene seks poze libido intima seks

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