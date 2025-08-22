Naši Portali
postoje znakovi upozorenja

Ovo su suptilni znakovi po kojima možete prepoznati psihopata: 'Dobri su u kamuflaži'

Dora Škrlec
22.08.2025.
u 14:30

Psihijatar je objasnio da može biti teško prepoznati psihopate jer su prilično manipulativni

Psihopati su osobnosti koje već stoljećima izazivaju znatiželju, ali i strah. Iako ih često zamišljamo kroz prizmu kriminalnih priča i filmskih likova, psihopatija nije uvijek tako očita ni ekstremna. Ona podrazumijeva skup osobina poput nedostatka empatije, manipulativnog ponašanja i površnog šarma, zbog čega psihopati mogu ostaviti snažan dojam na okolinu, a da njihova prava priroda dugo ostane skrivena. Upravo ta suptilnost i sposobnost prilagodbe čine ih posebno intrigantnima i opasnima u svakodnevnom životu. Jedan je psihijatar otkrio dva suptilna znaka koja pokazuju da bi netko mogao biti psihopat.

Dr. Sohom Das je forenzički psihijatar iz Londona koji također vodi istoimeni YouTube kanal. Između ostalog, dijeli sadržaj o kriminalu, mentalnim zdravstvenim stanjima i psihologiji. U kratkom isječku na svom YouTube kanalu, pod naslovom "Kako možete znati je li netko psihopat?", dr. Das govorio je o nekim od suptilnijih znakova, piše Daily Mail. "Kako možete znati je li netko psihopat? Pretpostavljam da je za mene to relativno lako jer imam jednog pacijenta koji je pritvoren. Nalazi se u mojoj bolnici, pa imam mnogo izvora informacija", objasnio je psihijatar. Dodao je da je zanimljivije pitanje kako možete znati je li netko psihopat u stvarnom svijetu.

"Prilično je teško. To je zato što su psihopati, po svojoj prirodi, prilično manipulativni i dobri su u kamuflaži. No, postoje znakovi upozorenja", objasnio je dr. Das. Prvi suptilni znak koji je podijelio bio je iskorištavanje i egocentričnost. Kako je objasnio, pravi psihopat će vas pokušati iskoristiti za sve što može dobiti od vas, bilo da se radi o novcu, prijateljstvu ili spolnom odnosu. "I prilično su narcisoidni, tako da se sve vrti oko njih", dodao je.

Za drugi znak, dr. Das je predložio da se pogleda društveni krug određene osobe. "Psihopati, budući da koriste ljude, obično nemaju duboka prijateljstva. Imaju veliki krug prijatelja i poznaju puno ljudi, ali ih nekako iskoriste, a zatim odbace", rekao je, a zatim je objasnio i razliku između psihopata i sociopata.

"Psihopat je formalni medicinski termin. Dakle, ako pitate 50 forenzičkih psihijatara, dat će vam isti odgovor. Sociopat je više neformalan termin. Dakle, različiti ljudi govore različite stvari. Što se tiče sličnosti, manipuliraju, nedostaje im empatije, ne mare za druge ljude i zabit će drugima nož u leđa", objasnio je psihijatar.

S druge strane, sociopati su manje sposobni obuzdati svoje emocije. Dakle, ako iritirate psihopata, kasnije će vam se osvetiti. Njihova osveta se poslužuje hladna. "U međuvremenu, sociopat ne može obuzdati svoje emocije. Izbrbljat će što osjeća, naljutit će se na vas. Također, sociopati obično imaju niži IQ i žive na rubovima društva, pa se psihopati puno lakše uklapaju u svakodnevni život", zaključio je dr. Das.

Ključne riječi
psihijatar znak psihopat

Avatar Igre gladi
Igre gladi
14:45 22.08.2025.

Ne mogu vjerovsti!!! Pa ovi znakovi psihopatije se mogu pripisati gotovo svim političarima uključujući i naše vodeće. Ono što mi je zapelo za oko je da Trump u svakom dijelu ovog opisa odgovara opisanom ponašanju. Doduše on više odgovara onom dijelu socio..., ali dobro. Nadam se da neću zaraditi neku kaznu zbog ovoga, ali samo sam usporedio ponašanje nekih ljudi s ovim člankom.

