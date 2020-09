Ostala šokirana zahtjevom zaručnika pa otkazala vjenčanje: Tražio miraz od nje kako bi bila kućanica

Iako mislite da znate svog partnera u potpunosti, tijekom vašeg zajedničkog života i dalje ćete otkrivati nove stvari o njemu. Tako je jedna mladenka odlučila otkazati svoje vjenčanje sa zaručnikom od sedam godina jer je preko obitelji saznala neke negativne stvari o njegovom mišljenju, prenosi mirror.co.uk.

Njezin tata kaže da se njegova kći nedavno zaručila i da mu je oduvijek bio drag njezin zaručnik, za kojeg je smatrao da je ljubazan, skroman i da poštuje njihovu obitelj. Međutim, kaže da je, kad je u nekoliko navrata sreo njegovu obitelj na večeri, uputio primjedbe prema njegovoj kćeri zbog kojih se osjećao nelagodno, uključujući: ‘Ne znam zašto radi, nije li to mužev posao? Majčin je posao brinuti se o djeci.’

No dok se njegova kćer brinula o planovima za ceremoniju, njezin zaručnik dogovorio je sastanak s oboje roditelja, dodajući kako njegova zaručnica nije smjela biti uključena. Tada su razgovarali o uređenju miraza kako bi njegova kći mogla biti kućanica. Miraz je novčana isplata ili razmjena posjeda koju mladenka daje mladoženji u braku, a u povijesti se kaže da financijsku odgovornost mladenke prenosi na mladoženjinu obitelj.

Njezin otac bio je šokiran njihovom idejom, pogotovo jer je znao da njegova kćer želi ostvariti svoje vlastite ciljeve i snove. Iako su mu oni rekli da razmisli o tome i ne spominje ništa svojoj kćeri, on se nije obazirao na njihove molbe i rekao joj sve. - Počela je plakati govoreći da nije znala da njezin dečko ima takvo seksističko razmišljanje. Pitala me što može sada učiniti, a ja sam joj rekao da nije prisiljena i da može otkazati vjenčanje ako ga ne želi. Pa, upravo se to dogodilo, a sad me zovu njezin dečko i njegovi roditelji govoreći da sam mu oduzeo ljubav. Uz to, neke njezine prijateljice me napadaju jer sam razorio ‘sretan brak’, ali važna je samo sreća moje kćeri - rekao je ovaj otac.

Na pitanje je li pogriješio savjetujući svoju kćer da prekine vjenčanje, jedan korisnik na Redditu je odgovorio: - Spasili ste svoju kćer od paklenog života. Žao mi je što je to morala proći. -

