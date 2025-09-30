Mislite da je dobar seks samo užitak? Varate se! Evo kako utječe na vaše zdravlje
Seks nije samo fizičko zadovoljstvo ili intimni trenutak s partnerom – on je puno više od toga. Znanstvena istraživanja pokazuju da redovita seksualna aktivnost može imati nevjerojatne koristi za naše tijelo i um.
1. Prirodni antistres tretman: Tijekom seksa tijelo oslobađa hormone sreće – endorfine i oksitocin – koji dokazano smanjuju razinu stresa i tjeskobe. Osim što se osjećamo opuštenije, povećava se i osjećaj povezanosti s partnerom.
2. Jača imunitet: Istraživanja sugeriraju da ljudi koji imaju redovit i zadovoljavajući seksualni život rjeđe obolijevaju od sezonskih prehlada i infekcija. Razlog je povećana razina imunoglobulina A – antitijela koje jača prirodnu obranu organizma.
5. Povezanost i samopouzdanje: Redovita intimnost jača odnos s partnerom, ali i pozitivno utječe na sliku o vlastitom tijelu. Ljudi koji uživaju u seksualnom životu češće izvještavaju o višem samopouzdanju i optimizmu.
Seks je više od užitka – on je prirodna terapija za tijelo i dušu. Bilo da je riječ o smanjenju stresa, boljem snu ili dubljoj povezanosti s partnerom, jasno je da vođenje ljubavi donosi višestruke koristi.