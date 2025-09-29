Generacija Z postavlja nove ljubavne trendove: 'Evo što nam je kod zavođenja važnije od dodira'

Pripadnici generacije Z prilikom ljubavnog zavođenja radije biraju pogled, a ne dodir, pokazuje najnovije istraživanje o navikama mladih. Pristup bez fizičkog kontakta sve je popularniji među 59 posto 20-godišnjaka koji smatraju da je kontakt očima intimniji od tjelesnog, navodi se u nedavno izvješću tvrtke EZContacts, internetskog trgovca naočalama, piše NY Post. Istraživači su ispitali tisuću odraslih osoba, samaca i parova, kako bi utvrdili utjecaj očiju i naočala na romantične veze. 'Pogled može biti znak samopouzdanja ili flerta, ali i duboko osoban čin', napisali su autori. 'Može potaknuti vezu brže od razgovora i stvoriti osjećaj bliskosti već pri prvom susretu.'

Otkriveno je da 62 posto mladih žena više cijeni zavođenje pogledom nego dodirom, dok isto vrijedi za 55 posto mladića iz te generacije. Ta sklonost nekontaktnom zbližavanju proizlazi iz odbacivanja neautentičnosti. Naime, mlađi od 30 sve više napuštaju aplikacije za spojeve koje nude AI značajke poput chatbotova i digitalnih asistenata te traže iskrena, stvarna iskustva s potencijalnim partnerima.

'Susret uživo i gledanje u oči može biti način gradnje povjerenja koji razbija mrežni šum lažnosti ', objašnjavaju analitičari. Na radost svih koji nose naočale, otkriveno je da većina osoba smatra naočale privlačnima. Čak 58 posto ispitanika reklo je da naočale nekoga čine 'privlačnijim', a istraživanje pokazuje da 69 posto muškaraca i 46 posto žena osjeća posebnu privlačnost prema njima.

Klasični crni okviri šalju poruku ozbiljnosti i samopouzdanja te su, navodi se u istraživanju, prvi izbor za smireni, dotjerani dojam. S druge strane, šareni i odvažni okviri označuju razigranost i ekstrovertiranost. 'To nije samo znak prihvaćanja', napominju istraživači, 'već i preokret višedesetljetnih stereotipa u medijima, gdje su TV, filmovi i slavne osobe naočale prikazivali kao prepreku ljepoti i samopouzdanju.'

Ovo saznanje se uklapa u najnovije podatke o dugogodišnjim, ali netočnim standardima ljepote. Studija u British Journal of Psychology navodi da ljudi, tražeći 'onu pravu osobu', više od savršenih crta lica, vrednuju zajedničke osobine, osobne ukuse pa i suptilne detalje poput pokreta, mirisa ili glasa. 'Spojevi se ne svode samo na to kako vidimo druge nego i kako se osjećamo viđenima', tvrde autori spomenute studije. 'Naočale mogu uokviriti lice, ali oči pričaju priču. Bilo da je riječ o intimnosti pogleda ili tihim porukama stila okvira, ono što otkrivamo (ili skrivamo) oblikuje vezu mnogo prije nego što netko progovori prvu riječ.'